Последние новости Новосибирска на 17 декабря 2021 года: 20-летний парень совратил девочку-подростка, ввели новые ограничения

Сообщаем главные новости на 17 декабря. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

20-ЛЕТНЕГО ПАРНЯ МОГУТ ПОСАДИТЬ ЗА ИНТИМ С СЕМИКЛАССНИЦЕЙ

В рабочем поселке Маслянино Новосибирской области развернулись настоящие страсти между 14-летней девочкой и 20-летним парнем. Молодых людей объединила не только любовь, но и уголовное дело. Парня обвинили в совращении несовершеннолетней. Правоохранители задержали его и заключили под стражу.

НОВЫЕ КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

С 20 декабря в Новосибирске введут QR-коды в саунах, соляриях и салонах красоты. Постановление об этом подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Кроме того, срок действия отрицательного результата ПЦР-теста сократили до 48 часов, а вместе с QR-кодом теперь нужно будет показывать паспорт.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

На зимних каникулах - с 29 декабря по 9 января - школьники смогут бесплатно проехать на метро, в автобусах, троллейбусах и трамвае. Для этого им нужно будет показать справку из школы.

НЕПРИВИТЫХ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 60 ЛЕТ ОТСТРАНЯТ ОТ РАБОТЫ

Главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов постановил, что все работающие пенсионеры старше 60 лет должны вакцинироваться от коронавируса. Всех непривитых с 21 января отстранят от работы.

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