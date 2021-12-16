В Российско-Немецком Доме прошел двухдневный Всероссийский фестиваль творчества для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Сияние»

Конкурсное выступление. Фото: Тамара Разумная

На открытии фестиваля «Сияние» на сцене Российско-Немецкого Дома было представлено более 40 творческих номеров юных артистов из Новосибирской области и регионов России, в том числе в формате онлайн. И каждый, будь то песня, танец или стихотворение, брал за душу и заставлял многое переосмыслить.

Конкурсное выступление. Фото: Тамара Разумная

Это был полноценный концерт, потому что ограниченные возможности здоровья никак не влияют на эмоции, чувства, талант и желание творить.

Фестиваль «Сияние» проведен в рамках национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры Новосибирской области партнером Российско-Немецкого Дома - Добровольческим молодежным объединением «Попутный ветер».

Конкурсное выступление. Фото: Тамара Разумная

Организаторы приложили все усилия, чтобы фестиваль стал не только творческим состязанием необычных, талантливых и мужественных участников, но и просто душевным праздником.

«Попутный ветер» не в первый раз пытается расширить инклюзивное творческое пространство и привлечь внимание к проблемам инвалидов. Объединение принимало участие в проведении фестиваля «Твори! Мечтай! Действуй!», выступало в роли соорганизатора федерального проекта «Добрая волна!».

Конкурсное выступление. Фото: Тамара Разумная

Добровольцы «Попутного ветра» уверены, что ограниченные возможности здоровья не должны быть преградой для реализации творческого потенциала. Поэтому для ребят, которые по каким-либо причинам не смогли приехать в Новосибирск, была организована онлайн-трансляция. В таком формате в «Сиянии» приняли участие танцевальный коллектив из Йошкар-Олы и несколько ребят из Белгородской области.

Конкурсное выступление. Фото: Тамара Разумная

Фестиваль «Сияние» проводился в два этапа. На первом, заочном, участники предоставляли в оргкомитет заявки и видеозаписи конкурсного выступления продолжительностью не более 4 минут в одной из шести номинаций: «Вокал», «Инструментальное исполнительство», «Хореография», «Театр», «Жестовое пение», «Фотоконкурс «Я в искусстве».

Конкурсное выступление. Фото: Тамара Разумная

Всего в конкурсную программу заявлено 42 творческих номера из Новосибирской области и городов России. Их оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли Виктор Протоковило, почетный работник культуры НСО, лауреат международных музыкальных фестивалей; Маргарита Вишнякова, солистка ансамбля Павла Шаромова, педагог театральной школы Сергея Афанасьева; Людмила Дударева, педагог режиссерского отделения Новосибирского областного колледжа культуры и искусства; Ольга Вернер, учитель-дефектолог, сурдопедагог; Олеся Шаврина, руководитель хореографического ансамбля НО РНД «Свободный балет».

Конкурсное выступление. Фото: Тамара Разумная

Профессиональные методические и практические рекомендации экспертов помогли ребятам доработать концертные номера и поднять их на новый, более высокий уровень.

Конкурсное выступление. Фото: Тамара Разумная

Во второй день «Сияния» ребят ждали развлекательные мероприятия, творческие мастер-классы и заключительный гала-концерт. Завершился он общим исполнением гимна фестиваля, написанного руководителем новосибирской арт-школы ULTRA Екатериной Сазыкиной. А исполнять его помогали ее воспитанники.

Церемония награждения фестиваля. Фото: Тамара Разумная

Специальными гостями фестиваля стали бронзовый призер чемпионата России по танцам на колясках, вице-мисс «Интеграция-2018» Алена Мелешина, детский хореографический театр-студия «Грация» под руководством Алексея Минина и хореографический ансамбль НО РНД «Свободный балет».

Также в рамках фестиваля «Сияние» при поддержке генерального консульства Германии в Новосибирске состоялся концерт немецкой группы Pianotainment.

Общее исполнение гимна фестиваля. Фото: Тамара Разумная

Руководитель общественной организации «Попутный ветер» Дмитрий Габаткин отметил:

- Мир, удобный для всех, - это не утопия, а реальность, которую мы создаем общими усилиями. Очередной шаг навстречу этой реальности - фестиваль творчества для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Сияние».