Повестка дня тринадцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Андрей КОПАЛОВ

1. О бюджете города Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (второе чтение)

2. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 118 (второе чтение)

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 70 «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (первое чтение)

4. О Порядке установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах города Новосибирска обязательных требований (первое чтение)

5. О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы при передаче в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, без проведения торгов, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 375 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Порядок освобождения от должности (досрочного прекращения полномочий) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2018 № 593 (первое чтение)

7. О признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

8. О Положении о муниципальном земельном контроле на территории города Новосибирска (первое чтение)

9. О Положении о муниципальном жилищном контроле на территории города Новосибирска (первое чтение)

10. О Положении о муниципальном лесном контроле на территории города Новосибирска (первое чтение)

11. О Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Новосибирска (первое чтение)

12. О Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Новосибирска (первое чтение)

13. О внесении изменений в Положение о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (первое чтение)

14. О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 (первое чтение)

15. О внесении изменения в абзац пятый пункта 2 решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 № 990 «О муниципальном дорожном фонде города Новосибирска» (первое чтение)

16. О внесении изменений в Положение о департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745 (первое чтение)

17. О внесении изменения в Положение о департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 (первое чтение)

18. О внесении изменения в пункт 1 решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2020 № 1012 «Об от-дельных вопросах реализации права на получение прибыли от использования имущества, принадлежащего муниципальным унитарным предприятиям города Новосибирска» (первое чтение)

19. О признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

20. О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

21. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

22. О внесении изменений в пункт 1 решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2020 № 43 «О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав комиссии по установлению тарифов»

23. О внесении изменений в приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 689 «О структуре и штатной численности аппарата Совета депутатов города Новосибирска»

24. О плане работы Совета депутатов города Новосибирска на 2022 год

25. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев