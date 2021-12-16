Зима вони не помеха: в Новосибирске стало вонять круглогодично

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Судя по всему, проблема неприятных запахов в Новосибирске приобретает внесезонный и хронический характер. Вонь мучает новосибирцев уже несколько лет подряд, но обычно жалобы на запахи в городе возникали вместе с повышением температуры. Похоже, теперь у вони расписание круглогодичное: очередную волну фекального смрада новосибирцы почувствовали в воскресенье ближе к вечеру и отмечали ее до вторника. Главным образом жалобы звучали от жителей правобережья - Центрального, Калининского и Заельцовского районов.

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

В районе бывшего новосибирского экспоцентра на Красном проспекте, за площадью Калинина, жители ощутили зловоние ближе к вечеру воскресенья.

- Я вышла из магазина в районе бывшей «Сибирской Ярмарки», недалеко от станции метро «Заельцовская». Думала, прогуляюсь. А как вышла - такая вонища в нос ударила, что я про все забыла. Ощущение, будто кучу экскрементов рядом вывалили. Я - бегом до дома. Если так сильно вонять будет, о прогулках можно забыть! - рассуждает жительница Калининского района.

Аналогичные жалобы поступали и из более отдаленных точек: Заельцовского, Железнодорожного, Центрального районов и даже частично Октябрьского - назывались улицы Шевченко, Московская и сквер около ГПНТБ. Вместо морозной свежести люди ощущали «ароматы» выгребной ямы, канализации, навоза, а местами - тухлятины, от которых уже просто устали. Причем если раньше горожане соотносили вонь со свинокомплексом, то сейчас мороз и стабильный снежный покров эту уверенность подрывают. А вонь в городе тем не менее опять появилась. Так кто же портит воздух в Новосибирске?

ЕЩЕ ОДИН НОВЫЙ ПОВОРОТ ИСТОРИИ С ВОНЬЮ В ТОЛМАЧЕВО

Недавно «Комсомолка» писала об административном расследовании Росприроднадзора по факту незаконного слива фекалий в речку в районе аэропорта. На наш запрос о результатах управление сообщило, что расследование завершено, но дело передано в военную прокуратуру Новосибирского гарнизона для принятия мер прокурорского реагирования. При этом в ведомстве не поясняют, почему к расследованию понадобилось привлекать военных. Возможно, причиной тому воинская часть рядом с аэропортом. Напомним, что административное расследование Росприроднадзора подтвердило факт фекальных сливов в непосредственной близости от аэропорта Толмачево, но ответственного не называет. Причиной расследования надзорного ведомства стало обращение общественников, которые осенью этого года нашли рядом с аэропортом трубу несанкционированного канализационного слива.

Фото: Влад КОМЯКОВ

На место выехали сотрудники Росприроднадзора и специалисты центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу, они отобрали пробы жидкости, а лабораторные исследования показали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. В итоге Росприроднадзор подтвердил догадку горожан о том, что труба канализационная, но причастности расположенного рядом аэропорта Толмачево не усмотрел. Даже указал, что «по проведенным ранее проверкам в отношении АО «Аэропорт Толмачево» установлено, что учреждение сбрасывает сточные воды в водный объект - болотный массив Толмачевские согры - и не осуществляет сброс сточных вод в Криводановку». На карте обе эти точки располагаются рядом.

НАБОЛЕВШИЙ ВОПРОС

Найти виновников грозилось региональное минприроды: вместе с Новосибирским институтом органической химии имени Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук они искали вещества, характерные только для конкретных видов производства или технологических процессов. Но благое начинание отложили из-за поздних сроков заключения договора с НИОХом. Как именно ученые будут разделять запахи при условии, что стоки от всех потенциальных виновников поступают на городские очистные сооружения, а сами они индексируются как предполагаемый источник, в минприроды не пояснили.

Источники запахов активно искали и на городском уровне, на комиссии по экологии Совета депутатов города Новосибирска, и пришли к очевидному выводу: источников много. Смрадный фон в том числе может создавать незаконная деятельность «черных» ассенизаторов. Большие претензии высказывали на комиссии и по загрязнению Толмачевских согр (болотистый массив, примыкающий с севера к городу Оби и аэропорту). По словам депутата Игоря Украинцева, уже продолжительное время канализационные стоки города Оби льются именно туда. Планируется, что МУП «Горводоканал» со временем заберет на себя канализование Оби и город прекратит сливать неочищенные хозяйственно-бытовые стоки, чего пока не произошло. Проект готов, но еще не запущен. Там же, на комиссии Совета депутатов города Новосибирска, обсуждали многочисленные несанкционированные сливы в малые городские реки: Тулу, Плющиху, Ельцовку, Каменку. Но решение найти не удалось. Муниципальные экологи сослались на несовершенство нормативной базы и пробелы в законодательстве.