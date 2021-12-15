На пути к ответственному потреблению: новосибирские школьники научатся выбирать продукты и составлять правильный рацион питания

Фото: пресс-служба Нестле Россия.

В эксперименте принимали участие семьи с детьми в возрасте 10 - 12 лет. Каждая семья должна была собрать корзину продуктов для обычного дневного рациона, ребенок и взрослый делали свой выбор продуктов отдельно друг от друга.

По результатам эксперимента оказалось, что корзины питания взрослого и ребенка существенно отличаются. Если родители отдавали предпочтение более полезным продуктам - мясу, овощам и фруктам, крупам, молочным продуктам (что составило 65% продуктовой корзины), то в продуктовых корзинах подростков было больше сладостей, газированных напитков и снеков (около 70% продуктовой корзины), и их выбор получался несбалансированным.

Данный эксперимент на практике доказал важность воспитания здоровых привычек в питании с детства. Чтобы достичь значимых результатов, необходимы эффективные инструменты и масштабные образовательные программы. Эту задачу призван решить специальный проект «Воспитываем ответственных потребителей», разработанный по инициативе «Нестле» и «Магнит». Проект ориентирован на детей в возрасте 7 - 12 лет и призван обучить их составлению сбалансированного рациона и ответственному потреблению, а также дать практические знания по здоровому образу жизни, применимые на практике. Проект реализуется при поддержке Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи и охватит 60 регионов страны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект уже внедряется во многих регионах России: с октября 2021 года к нему присоединились более 16 тысяч школьников, в том числе и из Новосибирской области.

Александра Макеева, руководитель отдела образовательных программ «Нестле», автор программы «Разговор о правильном питании», отмечает:

- Проект «Воспитываем ответственных потребителей» реализуется в рамках программы «Разговор о правильном питании», хорошо знакомой новосибирским школьникам. Программа реализуется в регионе на протяжении порядка 20 лет и уже охватила более 270 тысяч учащихся. Мы надеемся, что новый проект будет столь же востребован в школах региона и поможет школьникам научиться осознанно выбирать продукты и составлять сбалансированный рацион питания. Эти знания и навыки помогут детям вести более здоровый образ жизни, заботиться о себе и впоследствии - о здоровье своих близких.

Рамиль Ахметгареев, начальник департамента образования мэрии города Новосибирска:

- Программа «Разговор о правильном питании» на протяжении многих лет реализуется в школах Новосибирска, способствуя решению важной задачи, связанной с воспитанием культуры питания. Мы рады тому, что теперь сфера задач программы расширилась. Она будет помогать учителям в формировании важных социально-бытовых навыков, связанных с ответственным потреблением, заботой о здоровье и окружающей среде.