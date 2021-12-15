Детский театр, рукоделие и обновленная сельская остановка

Юные актеры в новеньких костюмах. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Одним из победителей стал проект «Маленькие актеры большого села», который реализуется в селе Лебедевка. Он, словно красочный тайфун, вовлек в театральное творчество детей и их родителей. Руками участников инициативной группы и детского театрального объединения «Феникс» самостоятельно отшито 10 костюмов для музыкальной сказки. Благодаря грантовой поддержке куплен генератор мыльных пузырей, швейная машинка, ткани для костюмов и ширмы, бруски для ширмы. И как итог, для театрального выступления готовы декорации и очаровательные костюмы - все как в настоящем театре! Благодаря реализации такого необычного творческого проекта в театральное объединение записались еще шесть ребятишек.

А проект сельской библиотеки села Верх-Коен «Театр волшебных кукол» помогает театральным искусством прививать детям любовь к чтению. По проекту в сельскую библиотеку поступили 33 куклы. А еще ширма и фотоаппарат, чтобы снимать постановки и выкладывать в соцсети. С наборами кукол можно будет поставить разные спектакли-сказки, от всем известных русских народных до более сложных, литературных. В театр уже записались школьники, ведь пропустить такое интересное занятие вряд ли кто захочет. Репетиций дети ждут с нетерпением и вовсю готовят разнообразные спектакли.

РАЙОННЫЕ РУКОДЕЛЬНИЦЫ

Также победителем стал проект «Есть женщины в сибирских селеньях». Его придумала и организовала инициативная группа межпоселенческой библиотеки.

Энергичные и неравнодушные женщины в рамках проекта создали мобильную фотовыставку, которая кочевала по местным библиотекам, чтобы все желающие могли увидеть, какие рукодельницы живут в Искитимском районе. Информацию о 15 жительницах Искитимского района, творящих красоту своими руками, и фотографии их творческих работ теперь можно увидеть в информационно-иллюстративном сборнике «Талантов россыпь, творчества полет». В конце октября состоялось итоговое мероприятие проекта - праздник для всех его участников. Авторы удачного проекта полны сил и энергии продолжать работать в данном направлении.

Проект «Есть женщины в сибирских селеньях» знакомит искитимцев с замечательными районными рукодельницами. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

СДЕЛАЛИ ВИЗИТКУ СВОЕГО СЕЛА ЧИСТОЙ И КРАСИВОЙ

Среди победителей - проект «Красивая, чистая остановка - визитка села», который реализован в селе Старый Искитим. Активисты женсовета и местная художница Дарья Мишакина преобразили остановку в центре села. Побелили, покрасили и облагородили остановочный павильон. Теперь остановка «улыбается» жителям и гостям села яркими солнечными рисунками. Она чистая, красивая, свежая. Это наглядный пример, как при минимальных затратах можно сделать большое хорошее дело, которое будет радовать многих.

«Игровое пространство для детей», «Добрые сердца» и многие другие проекты реализованы благодаря программе «Включайся!» Ресурсного центра общественных инициатив Искитимского района, который выступил оператором конкурса на территории района. Всего было подано 25 заявок от инициативных групп. По итогам заседания конкурсной комиссии определены 10 проектов-победителей. Благополучателями от реализованных проектов стали более 2300 человек.

Реализация программы осуществлялась при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.