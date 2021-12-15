Билайн помог отряду «ЛизаАлерт» найти 490 жителей Новосибирской области

Фото: Екатерина Гнатюк

Для помощи волонтерам отряда использовались беспилотные летательные аппараты (дроны), которые применяют для осмотра труднодоступной местности (леса, болота, большие поля) и фотографий с воздуха. Один вылет дрона - это более 2,5 тыс. снимков. За один поиск набирается тысячи таких снимков тысячи. На их анализ силами волонтеров ранее уходило несколько часов, при этом в ходе поисков дорога каждая минута.

В Новосибирской области дроны были использованы для поисков 8 человек. Теперь благодаря разработке Билайн AI-Поиск людей (в ней используется технология сверхточных нейронных сетей) поисковики «ЛизаАлерт» могут многократно ускорить анализ местности. Решение автоматически распознает на снимках наличие человека или его вещей (корзинка, платок). Это не только экономит силы волонтеров, но и в случае выявления снимков, не содержащих ничего значимого для поиска, позволяет изменить стратегию всех мероприятий, в результате чего вырастают шансы на успех.

- Билайн сотрудничает с отрядом «ЛизаАлерт» больше 10 лет. При этом мы видим свою задачу не только в предоставлении волонтерам передовых технологий для проведения спасательных операций, но и в расширении покрытия и улучшении качества сигнала в Новосибирской области. Специалисты по безопасности рекомендуют не уходить далеко от дома без мобильного телефона, и уж тем более - не идти без него в лес. А мы, в свою очередь, прикладываем все усилия для того, чтобы наши абоненты могли оставаться на связи с близкими, смотреть карты незнакомой местности и пользоваться навигацией не только в пределах города. Важно, чтобы технологии и связь помогали людям в любых ситуациях», - прокомментировал директор Новосибирского отделения билайн Андрей Сергиенко.

В октябре этого года билайн запустил новую платформу Билайн.Поиск - это новый вид оповещения о пропавшем, который помогает отряду «ЛизаАлерт» искать потенциальных свидетелей, которые могли его видеть. С помощью технологии больших данных определяются абоненты билайн, которые находились в зоне поисковой операции и могут поделиться важной информацией. От «ЛизаАлерт» приходит смс, в которой содержатся данные о пропавшем человеке и его фото, а также телефон горячей линии отряда.

Если кто-то потерялся, поисковики отряда рекомендуют действовать незамедлительно: по статистике «ЛизаАлерт» чаще всего поиск оканчивается успешно, если начался в первые 3 часа. Первый шаг - звонок на Горячую линию 8 800 700 54 52, она бесплатна и работает при поддержке билайна круглосуточно. В этом году на Горячую линию отряда уже поступило около 72 тыс. звонков.

В сентябре был зафиксирован абсолютный рекорд по количеству обращений за всю историю Горячей линии - 10 695 входящих звонков, это на 58% больше, чем в сентябре прошлого года.

Важно, чтобы люди, которые находятся в зоне поисковой операции, были оповещены и были готовы прийти на помощь. Например, волонтеры могут расклеивать ориентировки, участвовать в обзвоне больниц или опросе свидетелей. Для того, чтобы оперативно узнавать об активных поисках, проходящих рядом, можно подписаться на бесплатную sms-рассылку https://lizaalert.beeline.ru. Такие оповещения о поисковых операциях уже получают 72 тыс. человек по всей России. Благодаря тому, что все больше неравнодушных людей включается в поиски, с каждым годом спасенных становится больше.

По статистике отряда «ЛизаАлерт» с 1 мая по 31 ноября 2021 года в Новосибирской области было принято 694 заявок на поиск пропавших, 490 человек удалось спасти, 38 человек, к сожалению, были найдены погибшими.