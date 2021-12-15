Работа электросетей в новогодние праздники - под надежным контролем АО «РЭС»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Яркая иллюминация на улицах и фасадах домов, сверкающая огнями елка, торжественные мероприятия и праздничные трансляции - все это немыслимо без надежного и качественного электроснабжения.

Обеспечить стабильную работу электросетей на территории Новосибирской области в предстоящие праздники - главная задача персонала акционерного общества «Региональные электрические сети».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В преддверии новогодней ночи и последующих каникул все службы АО «РЭС» переведены в режим повышенной готовности, усилен контроль за работой энергооборудования. На круглосуточном дежурстве находятся 116 человек, 42 оперативно-выездные бригады и 42 единицы техники. При необходимости в любое время могут быть привлечены еще 205 бригад и 265 единиц техники.

22 декабря энергетики отмечают свой профессиональный праздник. Однако, несмотря на праздничное настроение и торжественную атмосферу, часть из них несут круглосуточную вахту по обеспечению граждан России светом и теплом. Энергетики АО «РЭС» не исключение. Оперативный персонал компании находится в полной готовности к реагированию на все нештатные ситуации днем и ночью, в будни и праздники, даже в День энергетика.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Кроме готовности к устранению технологических нарушений в электросетевой организации позаботились и о возможности оперативного информирования потребителей о возникших аварийных ситуациях и связанных с ними отключениях электричества.

Для упрощения процедуры дозвона и получения необходимой информации по отключениям электроэнергии в АО «РЭС» запустили роботизированный центр обработки телефонных обращений потребителей (РЦОТ), который действует пока только на территории Новосибирска и ближайшей агломерации. Жителям достаточно набрать номер диспетчерской службы и назвать роботу полный адрес, по которому отключено электричество. Место аварии оперативно определится за счет привязки адреса к конкретной линии электропередачи и трансформаторной подстанции, и робот в автоматическом режиме проинформирует о времени восстановления электроснабжения. А в это время диспетчер уже направит оперативно-выездную бригаду для устранения повреждения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Робот-автоинформатор способен одновременно принять и зарегистрировать сотни звонков, что позволяет значительно ускорить время реагирования и в какой-то мере сократить продолжительность отключения электроснабжения.

Также потребители могут получить оперативную информацию на сайте компании в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где отключения детализированы по типу («плановые отключения» или «технологические нарушения»). В разделе реализован сервис адресного поиска для самостоятельного ознакомления с информацией о плановых или аварийных отключениях электроэнергии. Выбрав из выпадающего списка какой-либо район Новосибирской области, отдельный населенный пункт или даже конкретную улицу, можно увидеть список всех работ с отключениями электроэнергии в данной локации, а также информацию о времени восстановления электроснабжения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Стоит отметить, что время новогодних каникул характеризуется значительными нагрузками на электрические сети, ведь праздничные хлопоты сопровождаются повсеместным использованием различных электроприборов. Дни перед Новым годом и сама новогодняя ночь, как правило, становятся периодом максимального потребления электроэнергии в году.

Электрические сети рассчитаны на определенную нагрузку, а ее значительное превышение способствует возникновению аварийных ситуаций в электроустановках и чревато не только массовыми отключениями потребителей, но и реальной угрозой возникновения пожара из-за перегрева проводки, пробоев изоляции и коротких замыканий.

В практике оперативных служб АО «РЭС» уже имели место подобные случаи, когда из-за несознательного поведения отдельных граждан в новогоднюю ночь без света оставались их соседи. Но благодаря усилиям энергетиков, находящихся на круглосуточном дежурстве даже в праздничные дни, электроснабжение потребителей было оперативно восстановлено.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Для того чтобы праздники были яркими и светлыми, а праздничное настроение ничем не омрачилось, энергетики призывают потребителей соблюдать элементарные правила безопасности при обращении с электроприборами, а жителей индивидуальных домов - проверить готовность собственных электрических сетей к повышенным нагрузкам, предусмотреть для автономных систем отопления резервные источники питания, установленные и подключенные в строгом соответствии с требованиями правил эксплуатации электроустановок.

Об авариях и неполадках в электрических сетях можно сообщить по номеру 112 или по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции. Диспетчерские службы филиалов АО «РЭС» работают круглосуточно, в том числе в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни.