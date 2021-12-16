Последние новости Новосибирска на 16 декабря 2021 года: подростка, заразившего коронавирусом одноклассников, затравили, королеву красоты из полиции оставили под арестом

Сообщаем главные новости на 16 декабря. Фото: личный архив / соцсети.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей подборке.
МАЛЬЧИКА, ЗАРАЗИВШЕГО ОДНОКЛАССНИКОВ КОРОНАВИРУСОМ, ЗАТРАВИЛИ В ШКОЛЕ
Соцсети превратились для девятиклассника из Черепановского района в кошмар: 15-летнего подростка затравили сверстники после того, как он заболел коронавирусом. Кроме того, кто-то начал от лица школьника писать оскорбления классной руководительнице с украинского номера. Мать мальчика обратилась в полицию.
ПОЛИЦЕЙСКУЮ ОСТАВИЛИ ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ
Заельцовский районный суд оставил под домашним арестом Александру Черемисину — лейтенанта внутренней службы, инспектора отдела архивной информации ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской области. Ранее у 29-летней девушки, победительницы Miss Fashion 2021, нашли синтетические синтетические наркотики и задержали ее.
ЛЮДЯМ ИЗ 50 ДОМОВ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ВЕРНУЛИ ТЕПЛО
В домах, попавших под отключение после коммунальной аварии на улице Немировича-Данченко, появилось тепло. Специалисты СГК закончили ремонт неисправного трубопровода.
11 ДЕТЕЙ СПАСЛИ ИЗ ПОЖАРА
В Кировском районе Новосибирска на улице Герцена 11/1 загорелась квартира на третьем этаже многоэтажки. Пожарные спасли из огня 17 человек, 11 из них были дети.
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