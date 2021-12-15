«Ростелеком» поздравил победителей конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Победители конкурса после объявления результатов отправились в пресс-тур на объекты экономики Новосибирской и Кемеровской областей. В том числе они побывают в Шерегеше, где от специалистов «Ростелекома» узнают о перспективах цифровизации этого горнолыжного курорта.

В этом году журналисты представили на суд жюри 950 заявок из десяти регионов округа, что стало рекордом проекта. Награды получили 34 журналиста электронных, печатных и сетевых СМИ в 16 номинациях. Лауреатов конкурса поздравили эксперты, члены жюри и представители журналистского сообщества.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Средствам массовой информации отведена важная роль в оперативном и всестороннем освещении позитивных преобразований, происходящих в нашей стране. Журналисты, ставшие победителями конкурса, талантливо, интересно и компетентно выполняют эту непростую задачу, - сказала заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, председатель оргкомитета конкурса Любовь Бурда.

Компания «Ростелеком» традиционно поддержала две номинации конкурса. В категории «Цифровая Сибирь» лучшим стал журналист бизнес-портала «Континент Сибирь» из Новосибирска Федор Туров за работу о цифровом импортозамещении. В номинации «Молодая Сибирь» победу одержала Любовь Ефремова из газеты «Знамя труда» Муромцевского района Омской области с материалом «Сильная духом». А лучшим корреспондентом электронного СМИ эксперты признали Елену Власову из ГТРК «Новосибирск» за сюжет «Жить на Севере».

В категории «Цифровая Сибирь» лучшим стал журналист бизнес-портала «Континент Сибирь» из Новосибирска Федор Туров. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Главная тема конкурса этого года - «Сибирь: ПРОстранство цифровой трансформации» - особенно близка нашей компании. Мы как раз и занимаемся тем, что разрабатываем и внедряем инновационные решения, которые двигают прогресс и помогают сделать жизнь намного удобнее. Мир меняется стремительно: нужно преодолевать электронное недоверие, где-то переходить на цифровой язык, отказываться от архаичных форм взаимодействия. Без передовых разработок не обойтись ни в одной сфере, что и доказали журналистские работы, поступившие на конкурс, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Лучшим корреспондентом электронного СМИ эксперты признали Елену Власову из ГТРК «Новосибирск». Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

СПРАВКА КП

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» посвящен профессионалам в различных отраслях и делается для профессионалов медиа-индустрии. С 2006 года в проекте приняли участие более 650 средств массовой информации и около 4 тысяч журналистов со всей Сибири. За это время на суд экспертов было представлено 11 тысяч работ в 65 номинациях.