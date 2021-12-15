Последние новости Новосибирска на 15 декабря 2021 года: 50 домов остались без отопления,

Сообщаем главные новости на 15 декабря. Фото: пресс-служба СГК / Анна ПАШАГИНА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 15 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

50 ДОМОВ ЛИШИЛИСЬ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ-ЗА АВАРИИ

На левом берегу Новосибирска по улице Немировича-Данченко из-за аварии отключили горячую воду и теплоснабжение у жителей нескольких многоэтажек, в детском саду, больнице и 13 административных зданиях.

ПОЯВИЛСЯ АВТОМАТ С ЭКСПРЕСС-ТЕСТАМИ НА КОРОНАВИРУС И АНТИТЕЛА

Автомат с тестами ПЦР и на антитела появился несколько дней назад в торговом центре «Сан-Сити». Цена тестов варьируется примерно от 860 до 1000 рублей.

17 ДЕКАБРЯ ОТКРОЕТСЯ КАТОК У ОПЕРНОГО

Уже в ближайшую пятницу у НОВАТа заработает знаменитый каток у Оперного театра. На катке будет работать теплая раздевалка и прокат. В новогоднюю ночь он будет работать до десяти часов вечера, но музыка будет играть до полуночи для создания атмосферы.

ПРИЛЕТЕЛИ СНЕГИРИ

С приходом холодов у Новосибирска появились гости — красногрудые снегири. Ярких птах заметили на улицах горожане. Снегири прилетели к нам в город, чтобы покормиться рябиной и ранетками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.