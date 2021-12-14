Гол по понятиям: под Новосибирском зэки сыграли в виртуальный футбол

За первое место боролись 15 человек. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области.

Футболка с номером, шорты, бутсы - только на мониторе компьютера. Впрочем, как и само футбольное поле. А вместо мяча - джойстик. В общем-то, знакомая игра в футбол на приставке, за исключением одного но: виртуальные пенальти забивают зэки.

Заключенные стали геймерами в Новосибирской исправительной колонии № 3: там для них даже специальный кружок организовали. Мол, хочешь порубиться в приставку - милости просим в свободное время. Хакнуть пароли, зайти в интернет и разводить людей по ту сторону решетки на деньги не получится: все меры безопасности приняты, да и занятия проходят под надзором охраны. Так что забивай себе голы на мониторе, а о реальном куше можешь забыть.

- Итогом работы этого кружка и стали соревнования, участвовали в них 15 человек, - объясняют в ГУФСИН России по Новосибирской области.

Правила были простые: за одной приставкой сидели два человека, никакого выхода в интернет не было. Каждый игрок соревновался в меткости с другими участниками, а потом по количеству выигранных матчей определяли победителя и призеров.

Награда за выигрыш может быть вполне реальной: от грамоты до внеочередного свидания с родными.

- За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие в воспитательных мероприятиях к осуждённым могут применяться меры поощрения, предусмотренные действующим законодательством, - продолжают в ГУФСИН России по Новосибирской области.

К слову, геймеров за решеткой немало и в других колониях, вот только проводить областные соревнования по игре в приставку пока никто не собирается - все-таки пандемия не идет на спад. Такой вот гол по понятиям от коронавируса.

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