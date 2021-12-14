В Новосибирской области появились экопарки

Благодаря проекту «Творческая студия «Особая терапия в условиях библиотеки» дети передают свои фантазии и переживания на песке. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ, МУЛЬТСТУДИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Так, например, в Венгеровском районе реализовано семь инициатив. Активистами одной из инициативных групп создана мультстудия «Хлопушка», теперь ребятишки под присмотром взрослых наставников занимаются созданием мультфильмов. Также в Венгеровском районе реализуется проект «Чтобы тело и душа были молоды», в рамках которого был проведен шашечный турнир между людьми пожилого возраста и молодыми жителями сел Венгеровского района.

В Тогучинском районе реализованы три стартапа, в рамках одного из проектов инициативной группой создана студия «Пространство поколений», теперь у активных жителей есть место для организации досуга и занятий спортом.

В Убинском районе инициативной группой создан Экопарк «БЭД», где на площадке перед библиотекой активисты в разное время года занимаются организацией досуга жителей села. В летний период была возможность поиграть в настольные игры, поучаствовать в мастер-классах по рисованию песком.

КУЛЬТУРНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ

В городе Новосибирске волонтерами реализован проект «Калейдоскоп сибирской литературы», основная цель которого - объединить волонтеров и активистов для создания доброцентров на базе библиотек и формирования корпоративной культуры добровольцев. В рамках проекта прошли три литературных чтения в сквере «ЗАОперный», вокально-литературный вечер с выступлением участницы телепроекта «Голос. Дети» Славяны Балабан и интерактивная программа «Образы сибирской литературы».

Выставка Экопарка «БЭД» в библиотеке Убинского района. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Также среди победителей - проект «Экопроект. Чистые реки», в рамках которого активистами одной инициативной группы проведены четыре экологических рейда по сбору мусора в поймах малых рек Новосибирска, установлены информационные щиты, посвященные характеристикам и состоянию малых рек Новосибирска.

Проект «Творческая студия «Особая терапия в условиях библиотеки» направлен на организацию полезного и интересного досуга детей и развитие их творческих способностей. В рамках проекта было приобретено специальное оборудование «Модульный интерактивный комплекс «Творческая мастерская», куда входят световой стол для рисования песком, театр теней «Сказка», водная анимация «Эбру». Проект направлен прежде всего на особых детей, но порисовать песком могут все желающие. Создавая свой неповторимый мир в творческой мастерской, дети передают свои фантазии и переживания на песке. Благодаря проекту будут созданы благоприятные условия для проявления у детей концентрации внимания, любознательности, увлеченности своим делом.

«Детская площадка «Играйка», «Игротека в библиотеки» и многие другие проекты реализованы в Новосибирской области в рамках программы «Учим - живем, живем - учимся», реализованной Новосибирской региональной общественной организацией Общероссийской общественной организации - Общество «Знание» России при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.