В Черепановском районе отметили День пирога

День пирога в Черепановском районе прошел вкусно и ярко. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

В 2021 году в Черепановском районе благодаря конкурсу общественных стартапов «Со мной регион успешнее» реализованы 15 проектов, в которых было задействовано более 400 человек. В рамках проектной деятельности было проведено более 100 мероприятий, а благополучателями стали более 3300 человек.

Благодаря реализации проектов неравнодушными людьми нашего района была создана мобильная выставка о земляках и малой родине, облагорожен пляж, организованны три разные развивающие группы для детей дошкольного возраста, пять проектов направлены на привлечение детей и подростков к активному отдыху и развитию новых компетенций. Были организованы три клуба по интересам и проведено множество мероприятий для людей пожилого возраста, а также появился клуб молодых семей, в котором всегда поддержат и постараются помочь.

ЧИТАЕМ С МАЛЫХ ЛЕТ

Среди победителей - проект «Самиздат для ребят», направленный на привлечение интереса детей дошкольного возраста к чтению художественной литературы с ранних лет. Для этого инициативная группа предложила малышам и их родителям поучаствовать в создании информационного пособия для дошкольников «Дети советуют почитать». На страницах книги разместили рисунки по сказкам, которые малыши нарисовали совместно с родителями.

Также среди победителей - проект «О прошлом - для будущего». Цель данного проекта - сохранение истории рабочего поселка Дорогино. Участники инициативной группы решили идентифицировать редкие архивные фотографии с помощью жителей поселка, указать хронологию и подготовить описание всех имеющихся файлов. После обработки информации была создана модульная фотовыставка «О прошлом - для будущего». Это фотоистории тех людей, которые внесли свой вклад в развитие рабочего поселка Дорогино. Данная выставка позволила напомнить людям об истории их малой родины, привлечь интерес молодежи и подростков. Проект планируется развивать: обработать больше файлов, а также создать документальный фильм.

Ребята на выставке «О прошлом - для будущего». Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

БОЛЬШИЕ ИГРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Еще один проект - «Национальный день пирога», направленный на вовлечение населения в активную жизнь для проведения досуга и общения. Центральным мероприятием проекта был праздник «Национальный день пирога», в рамках которого прошли конкурс пирогов и выступления творческих групп, а также была организована развлекательная площадка для детей.

Кроме того, инициативной группой были проведены кулинарные мастер-классы и дружеские встречи по обмену рецептами и опытом приготовления национальных блюд. Проведение этих мероприятий позволит активизировать интерес людей к национальной кухне, организовать досуг для людей старшего возраста, сплотить их для дальнейшего взаимодействия и общения по интересам.

Проект «Большие игры» является одним из лучших развлечений для детей.

- Такие игры не просто развлекают - они развивают способности и таланты ребенка, а настольные игры в увеличенном варианте дали возможность перенести их на улицу, внести что-то новое и интересное в повседневность. Увеличение времени нахождения детей на свежем воздухе в летний период поспособствовало формированию здорового образа жизни, повышению двигательной активности, а также активации мыслительных процессов у детей, - поделились организаторы проекта.

Инициативной группой проекта была создана мобильная площадка с увеличенными настольными играми. Мероприятия с использованием данной площадки прошли почти по всему Черепановскому району.

Реализация стартапов осуществлялась при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.