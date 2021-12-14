Последние новости Новосибирска на 14 декабря 2021 года: трое человек погибли в аварии, блогер собрала 1,5 миллиона для девушки-инвалида

В ДТП погибли девочка-подросток и двое водителей. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Мы собрали последние новости Новосибирска на 14 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

В АВАРИИ ПОД НОВОСИБИРСКОМ ПОГИБЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

В Ордынском районе Новосибирской области произошло жуткое ДТП. Авария унесла жизни 15-летней девушки и водителей двух столкнувшихся машин. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

БЛОГЕР СОБРАЛА ДЛЯ ПАРАЛИЗОВАННОЙ СИБИРЯЧКИ 1,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Новогоднее чудо произошло с жительницей Новосибирска. 8 лет после укуса энцефалитного клеща сибирячка борется с последствиями заболевания и мечтает встать на ноги. Как только в пальцах появилась чувствительность, девушка начала заниматься изготовлением украшений на заказ. Так ее заметила Елена Тришина — московский блогер. Она прониклась историей девушки и объявила в социальных сетях сбор денег, чтобы помочь сибирячке пройти реабилитацию.

УЧАСТНИК ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА ЗАПИСАЛ ВИДЕООБРАЩЕНИЕ ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ

Новосибирский таксист записал видеообращение из ковидного госпиталя. 50-летний водитель делал прививку от ковида, но все равно попал в больницу. Он уверен, что без вакцины болезнь могла оказаться намного тяжелее. Он призвал антипрививочников «не устраивать балаган» и сравнил пандемию с войной.

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