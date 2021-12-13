Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 14 декабря 2021 года: ввели новые ограничения, ученые изучают «омикрон»

В Новосибирской области продлевают режим повышенной готовности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о ситуации с коронавирусо в Новосибирске на 14 декабря 2021 года е радуют. Глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов сообщил, что среднесуточный темп прироста заболевших превышает общероссийские показатели. В связи с этим горожан ждут новые ограничения.

Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области не улучшается. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

ЗАКРЫТЬ ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ И ЦЕНТРЫ

С 20 декабря начнут действовать новые ограничения. На время новогодних каникул закроют детские развлекательные центры и комнаты. QR-коды теперь нужно предъявлять и при посещении парикмахерских, салонов красоты, массажа и спа. Кроме этого вводится обязательное тестирование на коронавирус детей, посещающих детские лагеря. Сотрудникам лагерей обязательно необходимо поставить прививку, как и работающим людям старше 60 лет.

«ВЕКТОР» ИЗУЧАЕТ НОВЫЙ ШТАММ КОРОНАВИРУСА

В Федеральный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» поступил образец «омикрона».

В России новый вид штамма официально подтвержден у нескольких человек, которые прибыли в страну из ЮАР. В коронавирусные обсерваторы помещены 177 туристов, прилетевших из зоны риска по завозу «омикрона»..

ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕР 17-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ

На прошлой неделе оперштаб сообщил, что от коронавируса умер 17-летний подросток. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 392 человека

Количество пациентов в реанимации: 316 человек

Масочный режим: продлен до конца декабря 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: проходят плановые осмотры.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: работают по ночам, но персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса. На входе взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Концерты: зрители должны соблюдать масочный режим социальную дистанцию. Наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.