Под Новосибирском двое мужчин и 15-летняя девочка погибли в страшной аварии. Фото: "АСТ-54".
В ночь на понедельник, 13 декабря, в Ордынском районе Новосибирской области произошло жуткое ДТП. Авария унесла несколько жизней. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
— На 6-м километре автодороги К-18р водитель автомобиля «Волга», следовавший со стороны Ордынского в сторону Кирзы, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с седаном ВАЗ-21102, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Машины превратились в груду металлолома. Фото: "АСТ-54".
В результате ДТП погибли оба водителя, а еще пассажирка «ВАЗа» — девочка пятнадцати лет.
Как уточнили КП-Новосибирск в ГИБДД, по Новосибирской области, экспертиза установит наличие или отсутствие алкоголя в крови в водителя «Волги».
В обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Фото: "АСТ-54".
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. По факту происшествия проводится проверка.
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