Под Новосибирском двое мужчин и 15-летняя девочка погибли в страшной аварии. Фото: "АСТ-54".

В ночь на понедельник, 13 декабря, в Ордынском районе Новосибирской области произошло жуткое ДТП. Авария унесла несколько жизней. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— На 6-м километре автодороги К-18р водитель автомобиля «Волга», следовавший со стороны Ордынского в сторону Кирзы, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с седаном ВАЗ-21102, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Машины превратились в груду металлолома. Фото: "АСТ-54".

В результате ДТП погибли оба водителя, а еще пассажирка «ВАЗа» — девочка пятнадцати лет.

Как уточнили КП-Новосибирск в ГИБДД, по Новосибирской области, экспертиза установит наличие или отсутствие алкоголя в крови в водителя «Волги».

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Фото: "АСТ-54".

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. По факту происшествия проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.