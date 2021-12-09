Уже 15 лет Ирина Беспечная делает замечательные подарки к Новому году. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске прошла Декада инвалидов: за этим названием стоит огромная работа неравнодушных сибиряков, которые пытаются сделать жизнь людей с ограниченными возможностями чуточку легче. Уже не первый год им помогает Ирина Беспечная, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»). Пенсионеры и инвалиды называют ее любимой соседкой, а председатели ТСЖ и старшие по дому заказывают у нее доставку продуктов на дом. Уже 15 лет Ирина Беспечная делает замечательные подарки к Новому году. Об этом - нашем в материале.

«ОНИ ВСЮ ЖИЗНЬ ОТДАЛИ ДРУГИМ»

Депутат Ирина Беспечная 15 лет назад взяла себе за правило: собираешь новогодний стол - угости ближнего. И к праздникам приносила из магазина продукты для соседей - одиноких пенсионеров, инвалидов. Раздача продуктов стала традицией, теперь женщина раздает сотни продуктовых наборов.

- Я с 2006 года помогаю людям продуктами. Я купила продуктовый набор к Новому году себе, а в отдельный пакет собрала продукты одинокой пенсионерке. Сняла видеоролик, разослала его друзьям, и они тоже загорелись. Кто-то практикует много лет - помогает соседям. Часто это заслуженные учителя, пенсионерки - они всю жизнь отдали другим. У них ни семьи, ни детей. Из-за своей гордости, интеллигентности они никогда ничего не попросят. Вы бы видели их слезы радости, когда перед Новым годом приносишь им продукты, - говорит Ирина Беспечная.

Ирина Беспечная.

В Новосибирске с 1 по 10 декабря проходила Декада инвалидов. Депутат Беспечная решила не тратиться на рекламу: расклеила объявления на подъездах и купила более 320 продуктовых наборов. В каждом пакете две пачки крупы, макароны, масло, чай и сахар - самое необходимое.

- Инвалидам, 80-летним бабушкам нужно немного, но для нас это уже радость. Я соседка, пришла взять три набора. Одной подруге 73 года, она сама не придет. Другая - инвалид. Молодежь сейчас занятая - пенсионеры сами друг за другом следят. Спасибо Ирине Пантелеевне, мы к ней как к соседке - за солью, крупой, - поделилась одна из пенсионерок.

ПОДДЕРЖИТ СОСЕДЕЙ И В РАДОСТИ, И В ГОРЕ

Председатели ТСЖ и старшие по дому хорошо знают Ирину Беспечную. Они подают списки инвалидов и пенсионеров, а депутат доставляет им продуктовые наборы. Из-за роста цен в магазинах люди уже не верят в обещания - только в реальную помощь.

- Я инвалид II группы из-за переломов ног, но дошел сюда. Мы с Ириной уже столько лет сотрудничаем - я не мог отказать себе в удовольствии повидать депутата, поговорить с ней. У меня пенсия 13 тысяч рублей плюс инвалидность - платят 2,9 тысячи рублей. Еще старший по дому - это считается как работа. Другим пенсионерам, кто не работает, повышают пенсию. А я вроде как налоги плачу, в ПФР - и сижу уже 7 лет на этой пенсии. Но наш депутат с этим разберется, - уверен пенсионер Владимир Серов.

Депутат Ирина Беспечная поддержит соседей и в радости и в горе. Три недели назад в приемную пришла многодетная мать: трое детей, а муж умер. Попросила хотя бы продуктов, ей сразу собрали набор на семью.

Жители улиц Кошурникова, Фрунзе и Б. Богаткова хорошо знают Ирину. 3 года ее волонтерская команда работает в Дзержинском и Октябрьском районах.

- Такую помощь может оказывать любой человек. Этот набор не такой дорогой - каждый может купить два-три набора и подарить соседям. Например, учительнице, которая на старости лет осталась в одиночестве. Для кого-то копейки, а для кого-то хорошая помощь. В свое время мне помогли незнакомые до этого люди. И сейчас уже я помогаю людям чем могу в статусе депутата, - добавляет Ирина Беспечная. - Мы в обычной жизни торопимся, спешим - иногда до поликлиники дойти не получается. И прийти на выручку в нужную минуту - это очень важно.