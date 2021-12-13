Бюджет области на 2022 год будет дефицитным

Затраты будут на 15,8 миллиарда выше доходов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Комитет Законодательного Собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности единогласно принял поправки в проект Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Каким он будет – читайте в нашем материале.

РАСХОДОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОХОДОВ

Итак, начнем с того, что прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 225,8 млрд рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 53,9 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета в сумме 241,6 млрд рублей. Дефицит областного бюджета прогнозируется в размере 15,8 млрд рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год – 221,7 млрд рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 43,4 млрд рублей. На 2024 год в сумме 235 млрд рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 45,1 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета на 2023 год прогнозируется в сумме 229,3 млрд рублей и на 2024 год в сумме 240,5 млрд рублей. Дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме -7,6 млрд рублей, в 2024 году - 5,4 млрд рублей.

- Благодарю комитет за профессиональную работу, - подвел итог Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. – Работа над поправками у нас самый принципиальный и трудный момент: каждый депутат хочет на свой округ что-то привнести, что-то построить по наказам избирателей. Тем не менее, мы всегда находим общий язык. В ходе двух встреч с депутатами большинство вопросов решено. Оставшиеся будут рассмотрены в марте, при внесении изменений в бюджет. Компромисс в любом случае найдем, Надеюсь, что на сессии мы поддержим бюджет в полном объеме», - подчеркнул спикер регионального парламента.

РАССМОТРЕЛИ 275 ПОПРАВОК

Председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев отметил, что 275 рассмотренных поправок можно разделить на два больших блока – поправки Правительства области и депутатов бюджетного комитета.

- Основные поправки, конечно же, связаны с наказами депутатов. Все поправки отработаны с депутатами. Очень большая часть поправок – по министерству образования. Самая весомая из них – это реконструкция школы в р.п. Чик. В трехлетнем бюджете на эту школу запланировано более 500 млн рублей. Также 500 млн на строительство школы в Репьево, которая была признана аварийной. Надеемся, со следующего года школа уже будет строиться. Естественно, все это помимо проектов ГЧП, которые были приняты раньше. Не только г. Новосибирск, сельскую местность тоже надо рассматривать», - акцентировал Федор Николаев.

В числе поправок Федор Николаев назвал 852 млн рублей, предусмотренных в бюджете 2022 года на господдержку сельхозтоваропроизводителей. Есть поправки инвестиционного характера, в том числе выделение средств на подготовку территории и коммуникаций для кампуса НГУ, а также 300 млн – на субсидирование муниципальных образований по работам, связанным с дорожной тематикой.

Предусмотрены и традиционные средства на благоустройство придомовых территорий Новосибирска. «На эти цели планируется 200 млн рублей. Плюс к этому мы попросили Правительство, они нас услышали и поддержали, выделив 20 млн рублей (13+7) на благоустройство Бердска и Искитима. Они входят в большую агломерацию и логично получат средства на благоустройства. Если депутаты примут, уже с конца декабря город может проводить необходимые процедуры, чтобы в следующем году в оптимальные сроки приступить к благоустройству придомовых территорий», - сказал Федор Николаев.

Глава бюджетного комитета отметил также комплекс поправок, связанных с бюджетной росписью. Сокращается количество оснований, когда Правительство без согласования с депутатами имеет право направлять и перераспределять средства.

- Однако это никоим образом не касается базовых вещей, связанных с большими инвестициями, условиями финансирования по ГЧП-проектам, – мы хотим все это видеть и в этой работе участвовать, - подчеркнул депутат.