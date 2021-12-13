«Я спасала жизни, а надо было спасать финансы?»: в Новосибирске телефонные мошенники разорили кардиолога на 1,7 миллиона рублей

Наталья - мама двоих детей. Фото: Личный архив

Врач-кардиолог, профессор НГМУ Наталья Ложкина и в страшном сне представить не могла, что перед Новым годом останется без денег да еще и с огромным долгом - 1,7 миллиона рублей. Медик стала жертвой телефонных мошенников: о том, как бездушно они обошлись с сердечным доктором, - в материале КП-Новосибирск.

«НЕ ДАВАЛИ ОПОМНИТЬСЯ»

- Мне позвонили якобы из службы безопасности банка в разгар рабочего дня, назвали мои имя и фамилию, сказали: «На ваше имя незаконно оформлен кредит на 1,7 миллиона рублей. Но вы только не переживайте, служба безопасности работает». Разумеется, я никаких кредитов не брала, и поверила «сотруднице», - рассказала КП-Новосибирск Наталья Ложкина. - А дальше девушка, которая общалась со мной по телефону, попросила меня срочно прийти в офис банка и обналичить всю сумму. Мол, это нужно, чтобы мошенники не успели перевести ее на другой счет. И спрашивает меня: «Вы сможете отпроситься, чтобы лично прийти в банк?» Я сказала, что смогу. Я была в шоке от таких новостей.

В течение 40 минут Наталья добралась до банка и все это время получала «инструкции» от мошенников по телефону.

- Эта девушка «вела» меня до банка, ни на секунду не прекращала разговор по телефону, не давала опомниться. Говорила: «Вы понимаете, что, скорее всего, мошенникам помогают сотрудники банка? Поэтому в отделении ведите себя непринужденно», - вспоминает Наталья. - И трубку она положила только в тот момент, когда я была в офисе.

В банке проблем не возникло: врачу выдали нужную сумму.

- Я думаю, что в самом отделении за мной наблюдал кто-то из мошенников. Потому что как только деньги были у меня в руках, та самая «сотрудница» мне сразу же позвонила. Сказала, что нужно идти с наличкой в другой банк и класть все выданные деньги и средства с моей зарплатной карты в якобы «защищенную ячейку» по номеру через банкомат. Это я уже потом поняла, что своими руками перевела мошенникам все деньги по номеру карты, - признается кардиолог.

«В ЧУВСТВО ПРИВЕЛ СЫН»

Наталья осознала, в какую историю вляпалась, только спустя пару часов.

- После того, как я перевела деньги, поехала к сыну: у него в школе была репетиция перед чтением докладов. Когда я ему рассказала, что случилось, он сказал: «Мама, идем быстрее в банк». Он меня в чувство и привел. Я осознала, что меня обманули, - вздыхает Наталья.

Но было уже поздно: средства на карту жуликов ушли, отменить перевод было невозможно.

- Я пошла в банк, где мне оформили займ, и спросила: «Как вы вообще мне дали кредит?». Они говорят: «Вы платежеспособная». А у меня двое детей, причем дочка - инвалид, не передвигается самостоятельно: только на ее лекарства и все необходимое по уходу уходит половина моей зарплаты. А сейчас я осталась без копейки, - говорит Наталья и добавляет: - Врачами становятся люди особого склада, они каждый день жертвуют собой, принимают и уносят чужую боль, про финансы они думают в последнюю очередь. И когда говорят, что надо самому заботиться о своей безопасности, бдить... Когда тут бдить? В разгар рабочего дня, когда ты спасаешь жизни, преподаешь студентам, а тебя вырывают оттуда, ты должен быть начеку, думать, что это могут быть мошенники? Бросай все и беги спасай финансы?.. Кто же будет спасать вас, дорогие граждане?..

Наталья написала заявление в полицию, но надежды почти нет.

- Наталья сама пришла в банк, сняла деньги по кредиту, поэтому вопросов к банку не может быть. Если найдут этих мошенников, то она сможет потребовать возместить ущерб, но вероятность, что это выйдет, мала, - объясняет адвокат Михаил Спиридонов.

А дочке Натальи, как назло, именно сейчас нужна новая инвалидная коляска: старая уже никуда не годится.

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