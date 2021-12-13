В Колыванском районе придумали, как отвлечь детей от гаджетов

Проект «Творчество, как терапия» помогает людям с ограниченными возможностями отвлечься от повседневных проблем. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

В Колыванском районе прошел конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее», организованный «МОО Колыванского района «РЦОИ» в рамках реализации программы «Активная позиция - благо для общества» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

На конкурс было подано 32 заявки, победителями стали 12 самых интересных стартапов разных направлений, реализованных как в самой Колывани, так и в сельских поселениях района. Проекты затрагивали различные направления.

ИСТОРИЯ И СПОРТ

Сохранению истории родного края были посвящены два проекта: «Чтобы память не угасла» (издание книги, посвященной 50-летней деятельности ветеранского движения Колыванского района) и «Археологическое наследие родной земли» (инициативной группой изготовлены археологический макет и карта археологических памятников, расположенных на территории Колыванского района). Теперь в Краеведческом музее проходят уроки по археологическому наследию, что помогает воспитанию у взрослых и детей любви к родному краю и интереса к истории.

Благодаря проектам «Спортивно-игровой комплекс «Амбинец» и «Счастливое детство» в районе стало на две детские площадки больше. Здесь активные жители сами позаботились о досуге и здоровье своих детей, которые не только играют на свежем воздухе и занимаются спортом, но и даже сдают нормы ГТО.

Если говорить о спорте, то благодаря успешно реализованным проектам «Школьный турнир по настольному теннису» и «Здоровье - дар!» учащиеся вечерней школы наконец-то приобрели спортивный уголок, где могут проходить не только уроки физической культуры, но и соревнования, а жители деревни Малая Черемшанка - прекрасно оборудованную комнату здоровья.

Комната здоровья жителей Малой Черемшанки. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

ИГРЫ И АРТ-ТЕРАПИЯ

Много проектов было направленно на развитие детей и отвлечение их от гаджетов: проведение серии игр в игровом клубе «Твой ход» для учащихся в рамках Всероссийского проекта «Игротека», Школьное опытно-конструктивное бюро (ШОКб) «Инженерия космических систем», «Самоделкин», «Наша надежда». Благодаря этим проектам в Колывани дети как школьного, так и дошкольного возраста могут играть в различные активные групповые игры, запускать ракеты, сделанные своими руками, развивать мелкую моторику и выступать перед зрителями.

Не обошли в 2021 году и людей социально незащищенной категории. Проект «Творчество как терапия» помог людям с ограниченными возможностями отвлечься от повседневных проблем. Инициативной группой приобретены материалы и инструменты для работы с деревом, проведен ряд мастер-классов. Многие заинтересовались данным видом искусства и продолжают заниматься этим с удовольствием.

А инициативная группа проекта «Руки помощи», куда вошли представители совета ветеранов деревни Большой Оеш Колыванского района, выявили одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и оказали им помощь в уборке помещений.

Все эти проекты не только успешно реализованы, но и имеют продолжение.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.