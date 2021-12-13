«Это варварство!»: муж учительницы застрелил пса на глазах учеников в Новосибирской области

Пес был любимцем местных ребятишек. Фото: личный архив.

Сибирячка Елена Ноздрина из деревни Щеглово Чановского района лишилась пса. Зверушку, которая спасала женщину от депрессии и одиночества, пристрелил односельчанин. Момент убийства видели местные школьники, они и рассказали обо всем хозяйке собаки. Человек с ружьем оказался мужем местной уважаемой учительницы. Зачем деревенский житель убил небольшую собачку и почему извинился только после того, как пост об этом появился в социальных сетях?

«ПЛАКАЛА ТРИ ДНЯ»

Жизнь Елены Ноздриной и так была полна скорбных событий. В начале октября умер муж — у него была онкология, а через несколько дней 46-летняя вдова сломала ногу и осталась дома на костылях в одиночестве. Елену от депрессии спасала невестка Валерия — подыскала в Барабинском приюте щенка, похожего на спаниеля, и подарила женщине. Восьмимесячный Тотошка был маленьким, но очень дружелюбным и быстро стал любимцем местной ребятни. Женщина со сломанной ногой не могла сама гулять с собакой, поэтому выпускала ее побегать с местными школьниками.

— Четыре дня назад выпустила Тотошку с веранды, а обратно не дождалась. Утром прибежали ребятишки из шестого и седьмого классов, постучали в окно: «Тетя Лена, там Тотошку убили». У меня сердце рухнуло, когда рассказали: сосед подстрелил пса из ружья прямо возле своего дома. Я рыдала три дня, — рассказала КП-Новосибирск Елена Ноздрина.

Женщина не смогла бы дойти по снегу на костылях до обидчика и послала свекровку. Та встретила жену предполагаемого стрелка, уважаемую в селе учительницу.

— Свекровка спросила: «Зачем собаку убили, ведь Лена совсем одна сидит?» Ей ответили: «Стреляли и будем стрелять». Якобы они оставили во дворе мясо, а Тотошка его стащил, — говорит Елена Ноздрина. — Это было прямо на глазах детей — настоящее варварство.

Елена даже не нашла сил обратиться в полицию — подумала, что расследовать гибель пса никто не будет. Местные жители говорят: раньше мужчина уже стрелял по собакам, но участковый не стал заводить дело. Тогда за Елену вступилась невестка, она написала пост в сообществе «Подслушано Чаны» ВКонтакте.

«СТРЕЛЬНУЛ В СТАЮ»

Так в селе узнали, что муж учительницы убил собачонку одинокой женщины. Десятки пользователей соцсетей потребовали наказать стрелка, однако вскоре пост удалили. И все же публикация сработала: мужчина признал вину и сам пришел просить прощения.

— Этот мужик приходил извиняться. Говорил, мол, бродячие собаки его замучили. У него дом на краю села, постоянно приходится отбиваться от стай. В тот день он зарезал свинью, а собаки сбежались и решили отобрать мясо. Набежали стаей, вот он и достал ружье и выстрелил не глядя, а попал в моего Тотошку. Обещал мне привезти другого спаниеля взамен моего. Но так же нельзя — убивать животных. Если бы я знала, что так случится, привязала бы Тотошку, — заверяет КП-Новосибирск Елена Ноздрина.

Хозяйка собаки даже не знает, что делать: с одной стороны, пса уже не вернуть, с другой стороны — стрельба по собакам на глазах детей не должна остаться безнаказанной.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«В селе стрелять нельзя»

Новосибирский юрист уверен: стрелку может грозить как минимум административное дело о незаконном применении оружия, как максимум — уголовное дело за живодерство.

— Закон предусматривает уголовную ответственность по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» в присутствии малолетнего». Санкции данной статьи предусматривают наказание от штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей до лишения свободы на срок от 3 лет. Кроме того, стрелок должен заплатить собственнику стоимость собаки и компенсировать моральный вред. Его размер может определить суд в рамках уголовного дела. Возможна еще ответственность за незаконное ношение и применение оружия: даже если мужчина охотник и имеет лицензию, то в населенном пункте стрелять нельзя — только при непосредственной угрозе, — сообщил новосибирский юрист Константин Зиновьев.

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