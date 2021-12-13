«Это просто чудо под Новый год!»: блогер собрала 1,5 миллиона рублей для сибирячки, которую парализовало из-за укуса клеща

Настя Ширяева уже 8 лет прикована к инвалидному креслу после укуса клеща. Фото: Соцсети

Настоящее новогоднее чудо произошло с жительницей Новосибирска Анастасией Ширяевой. 8 лет после укуса энцефалитного клеща сибирячка борется с последствиями заболевания и мечтает встать на ноги. Выйдя из комы в больничной палате, Настя твердо решила, что сможет вернуться к полноценной жизни. Достигнуть цели ей ежедневно помогают врачи-реабилитологи, массажисты и простые люди. Как только девушка смогла почувствовать свои парализованные пальцы, сразу же принялась за работу. Настя увлеклась изготовлением авторских украшений и начала продавать их в своем Инстаграме. Благодаря этому у нее появилось множество новых друзей и возможность самой приносить радость и пользу людям. И вот недавно старания Насти Ширяевой заметила известная московская блогер Елена Тришина. Она прониклась историей девушки и объявила в социальных сетях сбор денег, что помочь сибирячке пройти необходимую реабилитацию в столичной клинике.

Настя и ее мама не заперлись в квартире, а стараются вести активный образ жизни. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

«Я НЕ ПРИВЫКЛА ЧТО-ТО ВЫПРАШИВАТЬ...»

— Это было очень неожиданно. А началось с того, что кто-то из моих подписчиков под моим постом в Инстаграме просто отметил аккаунт Елены, чтобы она обратила на меня внимание. И Елена мне написала, а потом позвонила. Она спросила: «Чем я могу вам помочь?» Я не привыкла что-то выпрашивать и сначала даже не знала, что мне действительно сейчас нужно. А потом Елена сама предложила хороший московский реабилитационный центр «Три сестры». Конечно, для меня он очень дорогой, я бы никогда не смогла заработать необходимую сумму самостоятельно, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Ширяева.

В свой юбилей Настя встала на ноги. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Благотворительница разместила на своей страничке небольшой пост с историей Насти, и сбор начался. Удивительно, что многие люди откликнулись и очень оперативно удалось собрать 1,5 миллиона рублей. А еще у Насти появилось много новых заказов на бижутерию и прибавилось 7 тысяч подписчиков.

— Елена сама договорилась с центром «Три сестры», перевела туда благотворительные средства на мою реабилитацию сразу за два месяца. И еще дополнительно мне перевели 50 тысяч на перелет вместе с мамой до Москвы. Я была очень растрогана таким подарком, это просто чудо под Новый год, — говорит сибирячка.

Елена вместе со своими подписчиками собрала необходимую сумму всего за сутки. Фото: instagram.com/trishhhh_duble2

«МАЛЕНЬКИМИ ШАЖКАМИ МЫ ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД»

Уже в январе, после праздников, Настя и ее мама отправятся в столицу. Девушка возлагает большие надежды на подаренный ей курс. Настя готова трудиться сквозь боль и слезы, чтобы заново научиться самостоятельно держать голову и есть без посторонней помощи.

— Пусть маленькими шагами, но мы движемся вперед. В свой 30-летний юбилей Настя смогла встать с инвалидного кресла и на своих ногах выйти к гостям. Это огромный успех, была проделана большая работа. Мы безгранично благодарны тем людям, которые помогают нам в этой трудной борьбе. У нас есть еще один друг Тимур, который пообещал, что сопроводит нас в полете до Москвы. Мы уже начали готовиться и очень рады такой возможности. Елена — настоящий человек слова, она сказала и сделала. Вокруг нас вообще очень много отзывчивых и добрых людей, — добавляет мама Насти Валентина Ширяева.

Сибирячка благодарна блогеру Елене Тришиной за возможность пройти курс реабилитации. Фото: instagram.com/jewellery.life

О своей щедрой благотворительнице семья Ширяевых практически ничего не знает. Из блога Елены можно сделать вывод, что она помогла уже многим. В октябре эта женщина собрала средства на покупку новой квартиры для Светланы Черновой из Омска, которая несколько десятков лет жила в бочке. В списке счастливцев много детей с онкологией, художница без рук, погорельцы и прочие, кто получил неожиданную и такую необходимую помощь.

— Когда шел наш сбор, Елена сама лежала в больнице. И мы были очень тронуты, что она не оставила нас. Это человек с чутким сердцем и большой душой. Пусть и ее новогодние мечты сбудутся! — пожелала Валентина Ширяева известному блогеру.

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