Последние новости Новосибирска на 13 декабря 2021 года: избили председателя ТСЖ, пропали двое школьников

Сообщаем главные новости Новосибирска на 13 декабря. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 13 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей подборке.

ИЗБИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТСЖ

В Новосибирске двое напалавших избили председателя ТСЖ в доме на улице Владимировской. Пострадавший Виталий Дебус говорит, что обидчики пришли со стороны стройки возле дома, против которой уже долгое время бунтуют жители и он.

ПРОПАЛИ ДВОЕ ДЕТЕЙ

Родители двух школьников забили тревогу: мальчики 9 и 11 лет ушли гулять и не вернулись, дома они не ночевали. На поиски детей отправились волонтеры. К счастью, через день после пропажи детей мальчиков удалось найти и вернуть домой.

СНОУБОРДИСТКА ЗАВАРЗИНА РАЗВЕЛАСЬ С МУЖЕМ

Сноубордистка из Новосибирска Алена Заварзина развелась с Виком Уайлдом. В барке они прожили 10 лет. Об этом спортсменка написала на своей странице в «Инстаграме».

УЧЕНЫЙ ИЗ НОВОСИБИРСКА ОБНАРУЖИЛ У СЕБЯ РЕДКУЮ БОЛЕЗНЬ

Новосибирец Антон Сивков уже 6 лет борется с очень редкой генетической болезнью — хореей Гентингтона. Из-за нее 41-летний кандидат наук перестает контролировать тело, теряет интеллект. Однако мужчина продолжает работать в институте и даже нашел способ, как замедлить ход болезни.

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