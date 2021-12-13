Последние новости Новосибирска на 13 декабря 2021 года: избили председателя ТСЖ, пропали двое школьников

Сообщаем главные новости Новосибирска на 13 декабря. Фото: соцсети.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 13 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей подборке.
ИЗБИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТСЖ
В Новосибирске двое напалавших избили председателя ТСЖ в доме на улице Владимировской. Пострадавший Виталий Дебус говорит, что обидчики пришли со стороны стройки возле дома, против которой уже долгое время бунтуют жители и он.
ПРОПАЛИ ДВОЕ ДЕТЕЙ
Родители двух школьников забили тревогу: мальчики 9 и 11 лет ушли гулять и не вернулись, дома они не ночевали. На поиски детей отправились волонтеры. К счастью, через день после пропажи детей мальчиков удалось найти и вернуть домой.
СНОУБОРДИСТКА ЗАВАРЗИНА РАЗВЕЛАСЬ С МУЖЕМ
Сноубордистка из Новосибирска Алена Заварзина развелась с Виком Уайлдом. В барке они прожили 10 лет. Об этом спортсменка написала на своей странице в «Инстаграме».
УЧЕНЫЙ ИЗ НОВОСИБИРСКА ОБНАРУЖИЛ У СЕБЯ РЕДКУЮ БОЛЕЗНЬ
Новосибирец Антон Сивков уже 6 лет борется с очень редкой генетической болезнью — хореей Гентингтона. Из-за нее 41-летний кандидат наук перестает контролировать тело, теряет интеллект. Однако мужчина продолжает работать в институте и даже нашел способ, как замедлить ход болезни.
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