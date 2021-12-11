В Новосибирской области волонтеры устраивали представления для детей под окнами больницы

Благодаря проекту «НаукоGraff» серая стена превратилась в произведение искусства. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

19 общественных инициатив реализовано жителями Новосибирской области благодаря участию в конкурсе общественных стартапов «Со мной регион успешнее», которые подавали свои проекты-заявки в Фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» одному из операторов конкурса стартапов. Всего в Фонд поступило 114 инициатив.

ЧТОБЫ БЫСТРЕЕ ИДТИ НА ПОПРАВКУ

Среди победителей - проект «Нескучная детская больница» для малышей, которые проходят длительное лечение в больницах Кировского района. Добровольцы инициативной группы все лето устраивали под окнами представления. К тому же команда проекта «Нескучная детская больница» создавала пространство для радости - высаживала цветы и устанавливала сказочные глиняные фигурки на территории Городской детской клинической больницы. А еще был организован мастер-класс по куклам-оберегам для ребят, которые уже идут на поправку.

В селе Гусиный Брод и поселке Элитный Новосибирского района решили объединить жителей, чтобы создать спортивные пространства. В селе Гусиный Брод установили воркаут-площадку, в поселке Элитный - уличные тренажеры: велотренажер, «Твистер» и «Лыжник».

КОЛЬЦОВСКОЕ ГРАФФИТИ И ИППОТЕРАПИЯ

Проект «НаукоGraff» инициативная группа реализовала в Кольцово. В микрорайоне жилищного комплекса Спектр подпорная стена детского сада «Золотой ключик» превратилась в объект уличного искусства. Параллельно укрепились и добрососедские отношения - в этом была главная цель проекта. Эскиз граффити кольцовцы выбрали голосованием.

В поселке Ложок под Новосибирском жители реализовали несколько социально значимых проектов, среди них обустройство плаца для организации иппотерапии. Здесь живут особенные ребятишки с показаниями для реабилитации на лошади-докторе. На летней площадке поселка многодетных Ложок участники инициативных групп выставили работы ребят мастерской «Гончарное дело». Жители также расширили экспозицию в Музее под открытым небом «Роща памяти участников Великой Отечественной войны», установив стенд «Советский политический плакат 1941 - 1943 годов».

«Сам себе шеф-повар», «33 забавы», «Школа любителей-озеленителей», «Герои Новосибирского высшего военного командного училища», «Экопроект «Сберегай» и другие инициативы были реализованы жителями Новосибирской области.

Работы ребят из мастерской «Гончарное дело». Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Поддержанные инициативы позволили создать условия для развития человеческого капитала, активизировать местные сообщества для решения конкретных проблем целевых групп на территории города Новосибирска и Новосибирской области, популяризовать успешные практики социально значимых проектов и повысить вовлеченность жителей в проектную деятельность. Участниками проектов стали более 300 человек, а благополучателями - почти 3 тысячи жителей региона.

Программа «Развитие потенциала людей на территориях через вовлечение в реализацию социально значимых проектов» реализована Фондом «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не меньше трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей. В рамках конкурса принимались проекты, направленные на объединение граждан по интересам, месту жительства и т. п. с целью решения их проблем, вовлечения жителей в решение актуальных проблем территории, оказания помощи социально незащищенным группам населения, привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создания условий для развития массовых оздоровительных видов спорта, решения экологических проблем и экологического воспитания, организации активного досуга и развития творчества, благоустройства общественных пространств, развития добровольчества, поддержки инициатив людей старшего поколения, развития и укрепления межпоколенческих связей, сохранения культуры и традиций локальных территорий. Также рассматривались проекты, не подходящие под указанные категории, но направленные на улучшение качества жизни населения районов Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.