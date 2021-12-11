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Общество11 декабря 2021 2:00

В Новосибирской области волонтеры устраивали представления для детей под окнами больницы

Реализовать этот проект получилось благодаря конкурсу стартапов «Со мной регион успешнее»
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Благодаря проекту «НаукоGraff» серая стена превратилась в произведение искусства. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Благодаря проекту «НаукоGraff» серая стена превратилась в произведение искусства. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

19 общественных инициатив реализовано жителями Новосибирской области благодаря участию в конкурсе общественных стартапов «Со мной регион успешнее», которые подавали свои проекты-заявки в Фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» одному из операторов конкурса стартапов. Всего в Фонд поступило 114 инициатив.

ЧТОБЫ БЫСТРЕЕ ИДТИ НА ПОПРАВКУ

Среди победителей - проект «Нескучная детская больница» для малышей, которые проходят длительное лечение в больницах Кировского района. Добровольцы инициативной группы все лето устраивали под окнами представления. К тому же команда проекта «Нескучная детская больница» создавала пространство для радости - высаживала цветы и устанавливала сказочные глиняные фигурки на территории Городской детской клинической больницы. А еще был организован мастер-класс по куклам-оберегам для ребят, которые уже идут на поправку.

В селе Гусиный Брод и поселке Элитный Новосибирского района решили объединить жителей, чтобы создать спортивные пространства. В селе Гусиный Брод установили воркаут-площадку, в поселке Элитный - уличные тренажеры: велотренажер, «Твистер» и «Лыжник».

КОЛЬЦОВСКОЕ ГРАФФИТИ И ИППОТЕРАПИЯ

Проект «НаукоGraff» инициативная группа реализовала в Кольцово. В микрорайоне жилищного комплекса Спектр подпорная стена детского сада «Золотой ключик» превратилась в объект уличного искусства. Параллельно укрепились и добрососедские отношения - в этом была главная цель проекта. Эскиз граффити кольцовцы выбрали голосованием.

В поселке Ложок под Новосибирском жители реализовали несколько социально значимых проектов, среди них обустройство плаца для организации иппотерапии. Здесь живут особенные ребятишки с показаниями для реабилитации на лошади-докторе. На летней площадке поселка многодетных Ложок участники инициативных групп выставили работы ребят мастерской «Гончарное дело». Жители также расширили экспозицию в Музее под открытым небом «Роща памяти участников Великой Отечественной войны», установив стенд «Советский политический плакат 1941 - 1943 годов».

«Сам себе шеф-повар», «33 забавы», «Школа любителей-озеленителей», «Герои Новосибирского высшего военного командного училища», «Экопроект «Сберегай» и другие инициативы были реализованы жителями Новосибирской области.

Работы ребят из мастерской «Гончарное дело». Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Работы ребят из мастерской «Гончарное дело». Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Поддержанные инициативы позволили создать условия для развития человеческого капитала, активизировать местные сообщества для решения конкретных проблем целевых групп на территории города Новосибирска и Новосибирской области, популяризовать успешные практики социально значимых проектов и повысить вовлеченность жителей в проектную деятельность. Участниками проектов стали более 300 человек, а благополучателями - почти 3 тысячи жителей региона.

Программа «Развитие потенциала людей на территориях через вовлечение в реализацию социально значимых проектов» реализована Фондом «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не меньше трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей. В рамках конкурса принимались проекты, направленные на объединение граждан по интересам, месту жительства и т. п. с целью решения их проблем, вовлечения жителей в решение актуальных проблем территории, оказания помощи социально незащищенным группам населения, привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создания условий для развития массовых оздоровительных видов спорта, решения экологических проблем и экологического воспитания, организации активного досуга и развития творчества, благоустройства общественных пространств, развития добровольчества, поддержки инициатив людей старшего поколения, развития и укрепления межпоколенческих связей, сохранения культуры и традиций локальных территорий. Также рассматривались проекты, не подходящие под указанные категории, но направленные на улучшение качества жизни населения районов Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости министерства региональной политики Новосибирской области