В Чанах появилось детское радио

Ноутбук в сельском клубе деревни Серегино очень ждали! Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Центром содействия и поддержки некоммерческих организаций и инициатив жителей Чановского района в текущем году проведен конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее». Одним из победителей стал проект «Дружные соседи». Благодаря ему в поселке Моховое проведены спортивные соревнования среди жителей села, приуроченные к празднованию Дня дружбы.

Еще один яркий проект - «Детская радиостанция «Вектор» - реализован инициативной группой под руководством Найли Хамитулловны Джунусовой на базе Чановской школы № 2. Школьное радио - это доступный информационный и просветительский канал, позволяющий охватить широкий круг аудитории. Если вам кажется, что радио устарело, вы глубоко ошибаетесь! Это до сих пор доступное и удобное средство передачи различной информации. Творческая инициативная молодежь с радостью встретила реализацию проекта. Теперь «Вектор» помогает им еще шире раскрыть свои способности и умения, позволяя самостоятельно заниматься радиопрограммами со стадии задумки и до выхода в прямой эфир.

Благодаря проекту «Творчество без границ» в сельском клубе деревни Серегино появился ноутбук. Теперь работники клуба могут готовить материалы для стендов, выставок, зрительного зала и сцены, изготавливать буклеты, транслировать мероприятия на сайте, в соцсетях, монтировать видеоролики и фильмы, показывать презентации. А многие жители деревни получили возможность наблюдать за культурной жизнью села благодаря онлайн-трансляциям в интернете. Проект «Творчество без границ» выдвинули на конкурс инициативные участники сельского ТОС «Берег». В сельском клубе уже были принтер, экран, проектор, мобильный комплект. Но мобильный комплект работает только вместе с компьютером, который появился после того, как члены ТОС передали клубу купленный на грантовые деньги ноутбук. Теперь проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских и других мероприятий для всех категорий населения обеспечено своевременным информированием - красочными объявлениями на стенде клуба, а также в соцсетях.

Дружные соседи помогают делать село уютнее и чище. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Кроме того, реализованы проекты «Частичка русской культуры», «Двор образцового содержания» и другие, благодаря которым на территории Чановского района созданы новые уличные пространства, клубы по интересам, проведены спортивные и культурно-досуговые мероприятия.

Более 5 тысяч жителей района были включены в реализацию проектов. Всего на конкурс было подано 27 заявок, 18 общественных инициатив поддержано.

Программа «Развитие общественных инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, ТОС на территории Чановского района Новосибирской области» реализована при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Цель программы - содействие развитию гражданского общества и поддержка общественных инициатив на территории Чановского района Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не меньше трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей. В рамках конкурса принимались проекты, направленные на объединение граждан по интересам, месту жительства и т. п. с целью решения их проблем, вовлечения жителей в решение актуальных проблем территории, оказания помощи социально незащищенным группам населения, привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создания условий для развития массовых оздоровительных видов спорта, решения экологических проблем и экологического воспитания, организации активного досуга и развития творчества, благоустройства общественных пространств, развития добровольчества, поддержки инициатив людей старшего поколения, развития и укрепления межпоколенческих связей, сохранения культуры и традиций локальных территорий. Также рассматривались проекты, не подходящие под указанные категории, но направленные на улучшение качества жизни населения районов Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.