Последние новости Новосибирска на 11 декабря 2021 года: пилот вертолета погиб в Хакасии, космонавтка из Новосибирска полетит на МКС

Сообщаем главные новости на 11 декабря. Фото: telegram-канал "Mash"/ Роскосмос.

Последние новости Новосибирска на 11 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей подборке.

КОСМОНАВТКА ИЗ НОВОСИБИРСКА ПОЛЕТИТ НА КОРАБЛЕ ИЛОНА МАСКА

Анна Кикина из Новосибирска станет первой из российских космонавток, полетевших на МКС осенью 2022 года на корабле SpaceX, компании Илона Маска. Информацию об этом в Телеграм-канале опубликовал Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса.

ВЕРТОЛЕТ ROBINSON R-66 РАЗБИЛСЯ В ХАКАСИИ

10 декабря случилась трагедия: в Хакасии разбился вертолет, пилот, находившийся в кабине, погиб. Долгое время было непонятно место крушения техники, и СМИ сначала писали, что ЧП было на Алтае. В истории разобрались корреспонденты «КП».

ПОЧЕМУ УВОЛИЛИ УЧИТЕЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА КОНТЕНТА В ИНСТАГРАМЕ

В онлайн-гимназии № 1 Новосибирска прокомментировали увольнение учительницы русского языка и литературы Виктории Кашириной за откровенный ролик. На сайте гимназии опубликовали рассуждение на тему того, что видео педагога, на их взгляд, перешло границы дозволенного.

ДОРОГАЯ КРАСНАЯ ИКРА

По прогнозам экспертов к Новому году цена красной икры в Новосибирске вырастет на 10%. Мы спросили у экономиста, с чем это связано, а заодно выяснили, в каком регионе России икрой закупиться дешевле.

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