«Исторический экспресс» прокатился по Здвинскому району

Настольная игра «Исторический экспресс» теперь есть во всех сельских библиотеках района. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

В 2021 году в Здвинском районе реализованы 13 общественных стартапов, это удалось сделать благодаря конкурсу стартапов «Со мной регион успешнее». Среди победителей оказался проект «Краеведение через игру», который был реализован инициативными работниками Здвинской центральной библиотеки. В рамках данного проекта была создана настольная краеведческая интеллектуально-познавательная игра «Исторический экспресс». Игра посвящена Здвинскому району и предназначена для местной молодежи.

Краеведческая интеллектуально-познавательная настольная игра «Исторический экспресс» передана во все сельские библиотеки района. Игра дает возможность жителям Здвинска и всего Здвинского района изучить историю района с помощью игры, а также познакомиться с интересными фактами из жизни района.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ И СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

В селе Лянино Здвинского района был реализован проект «Спорт у нас - достижение масс». Инициативные граждане села в 2020 году создали спортивный клуб своими силами, но он подходил только для тяжелого тренинга. Для женщин и детей необходимо другое спортивное оборудование. В рамках реализации данного проекта инициативной группой были приобретены спортивные тренажеры - беговая дорожка и велотренажер.

Данный спортивный зал стал полноценно работать для всех категорий граждан села. Жители села пропагандируют здоровый образ жизни не только в своем селе, но и за его пределами.

В Здвинске инициативная группа реализовала проект «Отдохнем по-семейному». Организаторы проекта устроили туристический слет, что позволило объединить молодые семьи с детьми и организовать досуг на свежем воздухе.

В турслете приняли участие более 50 человек. Программа мероприятий включала несколько этапов: визитка, спортивные и веселые старты, интеллектуальные конкурсы, мастер-классы, а также театрализованный интерактив.

Семейные походы дают ни с чем не сравнимый оздоровительный эффект, способствуют укреплению семьи и формируют у детей положительные нравственные качества. Все участники проекта прекрасно провели время.

Туристический слет на свежем воздухе пришелся здвинцам по вкусу! Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

ЗДВИНСКИЙ БИБЛИОСКВЕР

Также среди победителей - проект «Библиосквер», реализованный инициативными гражданами на территории Здвинской центральной библиотеки. Жители Здвинска очень рады, что с помощью реализации данного проекта территория возле библиотеки приобрела более эстетический вид. Активисты инициативной группы поставили лавочки для комфортного отдыха пользователей библиотеки и жителей соседних домов. Был установлен информационный стенд, на котором представлена информация о библиотеке и новости села.

А у специалистов библиотеки появились более комфортные условия для организации досуговой деятельности пользователей на свежем воздухе.

При открытии библиосквера провели мероприятие, на которое были приглашены самые активные читатели района, и вручили им благодарности за долгое сотрудничество и небольшие подарки. А еще впервые в библиотеке прошла беспроигрышная лотерея.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории Здвинского района. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей.

Реализация проектов осуществлялась в рамках реализации программы «Со мной регион успешнее» местной общественной организацией «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив Здвинского района Новосибирской области» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.