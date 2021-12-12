3D-моделирование, велопарки и сады: какие проекты преобразили Татарский район

Инициативная группа не только закупила палки для скандинавской ходьбы, но и позаботилась об обучающих занятиях по их использованию. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

С июня по октябрь 2021 года при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области на территории Татарского района проводился конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее». В данном конкурсе мог принять участие любой инициативный житель района и получить финансовую поддержку на реализацию интересной идеи социально значимого проекта в размере до 50 тысяч рублей.

В проекте приняли участие более 400 инициативных граждан Татарского района. На конкурс общественных стартапов подано 117 заявок, 43 из них получили финансовую поддержку на общую сумму 500 тысяч рублей.

Благодаря реализации проекта на территории района появились новые детские площадки, велопарковки, разбиты парки и сады, создана швейная мастерская и многое другое. Люди пожилого возраста получили возможность заниматься скандинавской ходьбой с профессиональным инструктором и оборудованием. Скандинавская ходьба считается оптимальной, гармоничной и щадящей физической нагрузкой. Ее особенно рекомендуют людям в возрасте, инвалидам, потому что она помогает плавно и постепенно восстанавливать и поддерживать двигательную активность. К тому же она гармонизирует психологическое состояние за счет прогулок на свежем воздухе. Очень важно не просто ходить с палками, а делать это правильно. Именно поэтому важно, что в проекте предусмотрели занятия с профессиональным инструктором, который правильно поставит технику и укажет на возможные ошибки, которых следует избегать.

Благодаря победе проекта рукодельницы вместе занимаются любимым делом. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Дети дошкольного возраста осваивают 3D-моделирование, LEGO-конструирование. В рамках реализации проекта стартапов «Со мной регион успешнее» инициативной группой воспитателей МКДОУ «Детский сад № 1» под руководством старшего воспитателя при финансовой поддержке Ресурсного центра Татарского района для проведения с воспитанниками детского сада опытно-экспериментальной деятельности закупили наборы для опытов эврика «Солнечная система», химических опытов и экспериментов для детей «Молекулярная кухня», «Химическое расследование», мини-лаборатории «Мыльные пузыри», «Обсерватория для насекомых» и другое оборудование.

Благодаря реализации проектов-победителей более 4 тысяч человек пришли в обновленные и новые общественные пространства. Реализация программы осуществлялась при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не меньше трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей. В рамках конкурса принимались проекты, направленные на объединение граждан по интересам, месту жительства и т. п. с целью решения их проблем, вовлечения жителей в решение актуальных проблем территории, оказания помощи социально незащищенным группам населения, привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создания условий для развития массовых оздоровительных видов спорта, решения экологических проблем и экологического воспитания, организации активного досуга и развития творчества, благоустройства общественных пространств, развития добровольчества, поддержки инициатив людей старшего поколения, развития и укрепления межпоколенческих связей, сохранения культуры и традиций локальных территорий. Также рассматривались проекты, не подходящие под указанные категории, но направленные на улучшение качества жизни населения районов Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.