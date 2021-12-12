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Происшествия12 декабря 2021 11:06

«Все было в крови»: в Новосибирске председателя ТСЖ избили за сопротивление стройке возле дома

Его недоброжелателями оказались двое человек из строительного вагончика, нападение засняла камера
Надежда РЫЖКИНА
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Мужчина от госпитализации отказался, однако серьезно пострадал. Фото: соцсети.

Мужчина от госпитализации отказался, однако серьезно пострадал. Фото: соцсети.

В Новосибирске 46-летнего председателя ТСЖ в доме на улице Владимировская избили двое. Пострадавший Виталий Дебус говорит, что обидчики пришли со стороны стройки возле дома, против которой уже долгое время бунтуют жители и он. По словам председателя, застройщик возводит магазин без разрешения, а строительные работы мешают местным жителям. Виталий считает, что поплатился именно за свои взгляды.

— Шибко активная у меня позиция по этому вопросу, вот им и не понравилось. 9 декабря я руководил уборкой территории от снега и наледи. Застройщики, наверное, не знали, что во дворе стоят камеры. Двое выскочили из строительного вагончика, быстро объяснили мне, что думают. Угрожали, что я много куда жалуюсь, быстренько избили и убежали. После чего была вызвана полиция, по камерам их определили и забрали в участок. Меня увезли в первую городскую больницу, выдали справку о нанесении травмы. У меня было небольшое рассечение на подбородке, ушибы на голове, лбу, челюсти. Все в крови было, в больнице меня всего оклеили, обмотали. Но я отказался от госпитализации, лечусь дома, — рассказал КП-Новосибирск Виталий Дебус.

Нападение попало на камеру видеонаблюдения. Фото: кадр из видео.

Нападение попало на камеру видеонаблюдения. Фото: кадр из видео.

Что же вызвало такую неприязнь со стороны строителей? Председатель ТСЖ объяснил, что до избиения отправил несколько обращений в строительный и земельный департаменты, мэрию, ГИБДД. Около 10 писем — в одну только полицию, но, не дождавшись от них ответа, написал еще и в прокуратуру. Жильцы дома жаловались на хамство со стороны застройщиков, угрозы, оскорбления и езду строительной техники по пешеходному тротуару, построенному по федеральной программе «Безопасные дороги». Кроме того, стройка перегородила пожарный проезд к дому, а детям стало опасно ходить в ближайшую школу.

— Мы считаем, что у застройщика нет никакого разрешения на строительство на этом земельном участке. Раньше было выдано техусловие на присоединение земельного участка к дорожной сети улицы Владимировской, но впоследствии его отозвали. А у застройщиков выхода нет, и они так же продолжают ездить по тротуарам. Где ходят дети, прям там и ездят, — говорит Дебус.

Сам председатель сказал, что на время отойдет от этих забот. Однако жильцы дома не сдаются и хотят убрать незаконную стройку и добиться наказаний для нарушителей.

— 9 декабря в отдел полиции поступило сообщение от жителя Железнодорожного района по факту причинения ему телесных повреждений. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— В данном случае к уголовной ответственности могут быть привлечены непосредственно те, кто избил человека. Но если будет выяснено, что подстрекателями выступили должностные лица строительной компании, которая ведет застройку на этой территории, тогда к уголовной ответственности можно привлечь и их. Уголовная ответственность будет по статье о причинении вреда здоровью определенной тяжести, — сообщил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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