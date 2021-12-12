Последние новости Новосибирска на 12 декабря 2021 года: 17-летний подросток умер от коронавируса, отчим изнасиловал школьницу

Врачи не смогли спасти подростка.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Мы собрали последние новости Новосибирска на 12 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.
ПАЦИЕНТКА ОБМАТЕРИАЛА ХИРУРГА
В Убинской центральной районной больнице 40-летняя женщина обматерила врача-хирурга: пациентка приехала в больницу на следующие сутки после своего дня рождения и была пьяна.
МАТЬ ЗАЩИЩАЕТ ПРОДАВЦА, ОТ КОТОРОГО ЗАБЕРЕМЕНЕЛА ДОЧЬ-ПОДРОСТОК
Пара познакомилась в соцсетях еще в 2018 году, когда девочке было 12 лет, а парню - 15 лет. Спустя три года они начали встречаться, а в конце сентября девушка забеременела. Мать школьницы добивается, чтобы будущего зятя не наказали.
ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕР 17-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ
Печальные новости сообщил новосибирский оперштаб: от коронавируса умер 17-летний парень. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 13 жителей Новосибирской области.
ОТЧИМ-ПЕЛОФИЛ ИЗНАСИЛОВАЛ 12-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ
В Новосибирске школьница стала жертвой отчима. Девочка учится в шестом классе, отчим ранее был судим по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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