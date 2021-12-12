Последние новости Новосибирска на 12 декабря 2021 года: 17-летний подросток умер от коронавируса, отчим изнасиловал школьницу

Врачи не смогли спасти подростка. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Мы собрали последние новости Новосибирска на 12 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ПАЦИЕНТКА ОБМАТЕРИАЛА ХИРУРГА

В Убинской центральной районной больнице 40-летняя женщина обматерила врача-хирурга: пациентка приехала в больницу на следующие сутки после своего дня рождения и была пьяна.

МАТЬ ЗАЩИЩАЕТ ПРОДАВЦА, ОТ КОТОРОГО ЗАБЕРЕМЕНЕЛА ДОЧЬ-ПОДРОСТОК

Пара познакомилась в соцсетях еще в 2018 году, когда девочке было 12 лет, а парню - 15 лет. Спустя три года они начали встречаться, а в конце сентября девушка забеременела. Мать школьницы добивается, чтобы будущего зятя не наказали.

ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕР 17-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ

Печальные новости сообщил новосибирский оперштаб: от коронавируса умер 17-летний парень. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 13 жителей Новосибирской области.

ОТЧИМ-ПЕЛОФИЛ ИЗНАСИЛОВАЛ 12-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

В Новосибирске школьница стала жертвой отчима. Девочка учится в шестом классе, отчим ранее был судим по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.