В Новосибирске выбрали лучшую «Маму в погонах»

«Комсомольская правда» поздравила победительниц конкурса и вручила им призы. Фото: Никита СКВОРЦОВ

Мама-военный, мама-полицейский, мама-инспектор… «Комсомольская правда» пригласила их на конкурс. Если буквально перечислить правила, они таковы: участница должна быть мамой - это раз, носить погоны - это два.

И в редакцию полетели фотографии очаровательных мам, которые служат в Вооруженных силах и Росгвардии, в МЧС и налоговой инспекции… Вы думали, они только злодеев задерживают и проверки проводят? О нет! Они успевают воспитывать детей, путешествовать, печь торты, изучать иностранные языки. Об этом рассказали сами участницы конкурса «Мама в погонах».

В общей сложности конкурсантки собрали 90 тысяч голосов! Знакомим вас с теми, которые получили больше всего сердечек от посетителей сайта KP.RU.

ДЕЛАЕТ ПОДАРКИ ИЗ ЦВЕТОВ И ВЫЖИМАЕТ ШТАНГУ

Мария Полетаева, 15040 голосов

Она и подследственных охраняла, и участковым работала, и в ГИБДД служила. Была также дознавателем в полиции - выводила на чистую воду всевозможных мерзавцев. Прекрасно знает психологию преступников. А теперь Мария - офицер МЧС.

Мария Полетаева была участковым, сотрудником ГИБДД, дознавателем, а теперь служит в МЧС. Фото: Никита СКВОРЦОВ

Воспитывает тринадцатилетнего сына и семилетнюю дочку.

- В свободное от работы время люблю заниматься флористикой, делаю своими руками подарки друзьям и коллегам. Занимаюсь спортом - жму штангу, - рассказала КП-Новосибирск капитан Полетаева.

17 ЛЕТ В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

Екатерина Пинаева, 16403 голоса

Эта конкурсантка верна только одной профессии: служит в налоговой, стаж уже 17 лет. Только посмотрите, как молодо и великолепно выглядит инспектор, несмотря на такую выслугу.

Екатерина Пинаева всю жизнь служит в налоговой инспекции. Фото: Никита СКВОРЦОВ

Старшая дочка Екатерины еще совсем крохой начала заниматься фехтованием. А сейчас девочке 15 лет, не ровен час мы увидим ее на спортивных чемпионатах. Десятилетний сын инспектора изучает английский язык. Так что если мама рванет с детьми в заграничный отпуск, языкового барьера возникнуть не должно.

ДЕТИ, С КОТОРЫМИ НЕ СТРАШНО

Елена Шепелева, 26122 голоса

Обладательница первого места - одна из самых ярких сотрудниц налоговой инспекции. Ее фотография даже красовалась на ведомственной Доске почета (а теперь - на нашем сайте).

Елена занимается предпроверочным анализом. Это от нее зависят будущие проверки. А дети инспектора занимаются боевыми искусствами. Четырнадцатилетний сын увлечен ММА, а младший - начинающий каратист.

Елена Шепелева воспитывает сыновей-бойцов. Фото: Никита СКВОРЦОВ

Мама юных бойцов увлекается выпечкой тортов. Возможно, и победу в конкурсе «Мама в погонах - 2021» отметит вкусным тортиком.

«Комсомольская правда» вручила победительницам подарки. Благодарим всех участниц нашего конкурса. Знайте, что каждая из вас - замечательная и неповторимая!

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