Криминальные новости Новосибирска за неделю: жену и ее любовника подозреваются в убийстве , парень пострадал из-за взрыва газа в квартире

Рассказываем про главные криминальные события в Новосибирске. Фото: соцсети.

Мы собрали криминальные новости Новосибирска за неделю: в нашей подборке вы узнаете последние громкие случаи преступлений в городе.

РОДНЫЕ ПРОПАВШЕГО СИБИРЯКА ПОДОЗРЕВАЮТ В ЕГО УБИЙСТВЕ ЖЕНУ И ЕЕ ЛЮБОВНИКА

В октябре 2019 года пропал 27-летний житель Каргата, уехавший в гости к своему другу. Спустя неделю его супруга сошлась с другим и теперь пара ждет ребенка. Однако родные пропавшего подозревают, что он был убит, и виновны в преступлении никто иной, как бывшая сноха и ее любовник.

ВЗРЫВ ГАЗА В ТОГУЧИНЕ

В квартире трехэтажного дома в Тогучине взорвался газовый баллон. Из-за взрыва начался пожар, в котором пострадал молодой человек. Он находится в реанимации, так как получил 70% ожогов тела. Следователи проводят проверку.

МАЛЫШ ПОГИБ НА ГЛАЗАХ У НЯНИ

В Новосибирске 11-месячный ребенок погиб, разбив голову об пол. Произошло это в Октябрьском районе, ребенок был на кухне вместе с няней. Следственный комитет проводит проверку.

ОДНОКЛАССНИКИ ЗАТРАВИЛИ ДЕВОЧКУ И СЛОМАЛИ ЕЙ РУКУ

В Тогучине мама шестиклассницы пожаловалась на травлю ее дочери в школе. Девочку уже три года терроризируют одноклассники. Не просто насмехаются, но и толкают — один такой удар привел к тому, что школьница повредила руку. Дело привлекло внимание Следственного комитета и прокуратуры Новосибирской области.

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