СМИ перепутали место крушения вертолета Robinson R-66

Вертолет рухнул 10 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия с вертолетом Robinson R-66 произошла 10 декабря 2021 года: во время крушения погиб пилот Андрей Дьяченко, он был в вертолете один. Но долгое время было непонятно место крушения техники. У СМИ возникла путаница: журналисты начали писать, что вертолет найден разрушенным вблизи Каракольских озер в Республике Алтай. Но, как выяснилось, беда случилась не там.

- Вертолет рухнул на территории Хакасии, возле озера Каракуль, - заявили корреспондентам КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Республике Алтай. - Просто перепутали созвучные названия.

Вот, что на данный момент сообщают спасатели:

- От координационного центра поиска и спасения поступило сообщение о сработке аварийного маяка на борту R-66 «Робинсон». На место было направленно воздушное судно (МИ-8) от координационного центра поиска и спасения из аэропорта г. Горно-Алтайск. В результате поисковых работ место крушения вертолета было обнаружено в районе озера Каракуль МО Таштыпский район Республики Хакасия, - пояснили в ГУ МЧС по Республике Хакасия.

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