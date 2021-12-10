Центр патриотического воспитания стал лауреатом престижной национальной премии

Почетную награду директору Центра патриотического воспитания Алле Данилевской вручил директор исторического парка «Россия - моя история» Иван Есин. Фото: ГКУ Центр патриотического воспитания

Премия призвана выявить новых лидеров в сфере патриотического воспитания, поддержать проекты, направленные на сохранение исторической памяти, способствовать развитию системы наставничества и межпоколенческого взаимодействия.

Центр патриотического воспитания представлял на конкурс два проекта: «Тыл - фронту» и «История семьи - история народа». Лауреатом премии «Патриот-2021» в номинации «Семейная реликвия» стал областной конкурс исследовательских работ «История семьи - история народа».

Почетную награду директору Центра патриотического воспитания Алле Данилевской вручил директор исторического парка «Россия - моя история» Иван Есин.

- Победа в таком престижном профессиональном конкурсе очень значима для нас! Это заслуга всей нашей команды, потому что частичку своей души в этот проект вложил каждый. И мы рады, что наша работа находит отклик не только у участников наших проектов, но и у профессионального сообщества, а значит, мы все делаем правильно. Это придает уверенности, это вдохновляет и радует, - поделилась эмоциями Алла Данилевская.

На соискание национальной премии «Патриот-2021» претендовали более 1000 проектов. В этом году премия вручалась в следующих номинациях:

• «Лучший проект, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского»

• «Лучший научный проект»

• «Собственным примером»

• «Лучший историко-архитектурный проект по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

• «Семейная реликвия»

• «Лучший туристический маршрут»

• «Без срока давности»

• «Лучший семейный пример»

• «Лучший патриотический проект в сфере воспитания здорового образа жизни»

• «Лучший региональный волонтерский центр»

• «Лучший проект с использованием современных цифровых технологий»

• «Лучший военно-патриотический проект»

• «Лучший культурный проект»

• «Лучший учитель истории»

Проекты участников оценивали эксперты в сфере патриотического воспитания, в числе которых Вячеслав Бочаров, первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Герой Российской Федерации; Алексей Новиков, председатель координационного совета ООД «РОСРЕКОН»; Артем Метелев, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, председатель комитета Государственной думы по молодежной политике; Дарья Жукова, руководитель дирекции общественного движения «Волонтеры культуры»; Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений»; Злата Чепурная, основатель и капитан команды «Звездный десант», автор проекта #СпортивнаяСтрана, и другие специалисты.

Подробнее об итогах премии «Патриот-2021» - на сайте премияпатриот.рф.

Напомним, что организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (ФГБУ «Роспатриотцентр»).

СПРАВКА КП

Областной конкурс исследовательских работ «История семьи - история народа» проходил в регионе с февраля по апрель 2021 года и был посвящен 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники - молодые люди в возрасте от 11 до 18 лет - отправляли на конкурс свои исследовательские работы по темам: «Победа ковалась в тылу» (труд, наука и культура в годы войны); «Портрет семьи в XX веке» (история одной фотографии); «Семейная реликвия - послание из прошлого» (история семьи через историю предмета).

Заявки на конкурс подали более 100 участников - более 100 семей поделились историей своего героя Великой Отечественной войны, более 100 внуков и правнуков сохранили память о своих предках и рассказали о них с чувством глубокого уважения.

Авторы 10 лучших исследовательских работ отправились ознакомительную поездку в Санкт-Петербург, где смогли не только ознакомиться с культурными достопримечательностями, но и прикоснуться к богатой ратной истории великого города.

Конкурс проводился при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.