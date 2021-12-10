Преимущества центра: в Новосибирске строят клубный дом ALMOND

Дом ALMOND - это невысокая этажность и низкая плотность проживания: здесь всего 87 квартир. Фото: Компания «Расцветай».

Покупка недвижимости в центре - это, как правило, самые оптимальные инвестиции. Центр - это возможность эффективно управлять своим временем, не тратить жизнь на пробки по пути на работу или в школу. Центр - это и прогулки по уютным улицам, и пешая доступность до всех знаковых для города объектов.

Современный дом в тихом центре для Новосибирска большая редкость. Основная масса предложений в сердце города - квартиры в старом фонде, в обычных домах с устаревшими планировками и унылыми фасадами. Найти дом, где сочетались бы современные инженерные решения, просторные планировки, видовые характеристики, приватность и расположение в самом центре - практически нерешаемый ребус для столицы Сибири.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отметил, что в центре города практически нет земли для новых домов, что во многом и определяет дефицит предложения на рынке премиального жилья в данной локации.

- Предполагать, что новых проектов станет больше, нет никаких оснований, а клубных домов в центре Новосибирска вообще практически не строят, - отмечает эксперт.

НОВЫЙ ДОМ ALMOND - ПРЕМЬЕРА НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ БИЗНЕС-КЛАССА

В Новосибирске на улице Чаплыгина строят новый дом ALMOND. Аналитики называют проект одним из самых ярких премьер этого года в категории жилых комплексов бизнес-класса. ALMOND сочетает массу преимуществ, это дом, которым можно гордиться.

- Мы дали проекту название ALMOND (миндаль) неслучайно, - рассказали в пресс-службе компании «Расцветай». - Миндаль - уникальное растение с историей в 4 тысячи лет. Цветение миндаля предвещает весну, когда бело-розовые цветы укутывают ветки деревьев. Миндаль - символ изысканности, стиля и чистоты, воспетый в японских гравюрах и картинах художников, одна из самых популярных принадлежит перу Винсента Ван Гога. ALMOND - переосмысление вечной классики, нежные пастельные оттенки фасада здания напоминают цветущий миндаль.

Для стилистики проекта характерно отсутствие излишеств, вычурности, все функционально, понятно, графично. Фото: Компания «Расцветай».

Расположение вблизи отеля DoubleTree by Hilton и театра «Глобус» - эталонная элитная локация в центре. Все рядом - деловой центр, самые престижные школы города, первая поликлиника, театры и музеи, парки и скверы. Развитая социальная инфраструктура - параметр, особо важный для требовательных родителей. В непосредственной близости от дома расположены несколько престижных школ, частные и муниципальные детские садики, развивающие и языковые центры, спортивные заведения - есть возможность маневра, уверенность, что ребенок сможет успешнее раскрыть свой потенциал.

Сергей Николаев отмечает, что если ранее в Новосибирске центром называли в основном локацию вблизи метро «Площадь Ленина» и «Красный проспект», то сейчас центр несколько разросся и сдвинулся в направлении метро «Октябрьская».

ПРОЕКТ И АРХИТЕКТУРА

- Недвижимость бизнес-класса должна обладать рядом характеристик, начиная с первоклассной управляющей компании и заканчивая такими параметрами, как небольшое количество квартир на площадке, потолки высотой от 3 метров, полностью закрытая территория, центральные локации города, эксклюзивный архитектурный облик, - перечисляет Дмитрий Жуков, руководитель службы новостроек компании «Этажи» в Новосибирске.

Разработкой проекта клубного дома ALMOND занимается компания ООО «АПМ Фефелова В. В.», образованная в 2002 году на базе персональной творческой мастерской Владимира Фефелова, занимавшего пост главного архитектора города Новосибирска с 2009 по 2016 год.

- На улице Чаплыгина уникальная площадка, самый центр, - говорит главный архитектор проекта Лилия Шарипова. - Комфортная дорогая локация, где хотел бы жить любой. Для проектов бизнес-класса характерна небольшая этажность. Например, в доме ALMOND восемь этажей. Такой дом не может быть муравейником по определению.

Фасад здания решен в стиле сдержанного минимализма, он не перегружен лишними деталями. Для стилистики проекта характерно отсутствие излишеств, вычурности, все функционально, понятно, графично, при этом благородно, дорого.

- При простоте разбивки фасада сразу видно, что дом - жилой, теплый, уютный, - продолжает Шарипова. - Мы подбирали материалы, которые вызывают принятие, дарят удовольствие: натуральные цвета и оттенки, приятные текстуры. В колористике самого здания, входных групп, в отделке мест общего пользования основные оттенки - меди и натурального камня, бежевый, молочный, розовато-коричневый. Цветовая гамма отсылает к цветущим миндальным деревьям, подчеркивая идею проекта ALMOND.

Люди, выбирающие квартиру для себя и семьи, предъявляют высокие требования покупателей не только к внешнему виду дома, но и к качеству строительства.

Жилье в центральных локациях Новосибирска растет в цене активнее, чем на периферии. Фото: Компания «Расцветай».

- Классические сдержанные архитектурные решения, архитектурная подсветка здания, хорошая шумоизоляция фасада, - это те моменты, которые выделяют проекты высокого уровня, - подчеркивает Лилия Шарипова. - В доме ALMOND применена система двойного фасада с холодным и теплым остеклением. Кроме тепла, это решение гарантирует защиту от городского шума. Центр - это всегда трафик, машины, много людей.

ПРИВАТНОСТЬ И КОМФОРТ

ALMOND - проект бизнес-класса со всеми преимуществами проектов такого уровня: дом имеет невысокую этажность и низкую плотность проживания - здесь всего 87 квартир, люди не мешают друг другу.

Увеличенные оконные проемы и высокие потолки (от 3,3 метра) дарят квартирам ощущение простора. На верхних этажах запланированы квартиры с террасами, на которых можно оборудовать открытую обеденную зону, место для занятия спортом, уединенный рабочий кабинет, зону отдыха.

Интеллектуальный формат планировок диктует рациональное использование каждого метра в квартирах, выделенные места для гардеробных и зон хранения, просторные кухни-гостиные, спальни с гардеробными. Планировки предполагают вариативность организации пространства в зависимости от запросов семьи и сценариев проживания. В разработке компоновки квартир применены принципы умного зонирования: выделение в квартире детской и родительской зоны, общего и приватного пространства, правильная эргономика комнат.

КОМФОРТ В ДЕТАЛЯХ

Для семей с детьми, автолюбителей и спортсменов в доме ALMOND есть опции для комфорта на каждый день. Эстетика общественных зон дома ALMOND - сдержанная респектабельность. В лобби первого этажа удобно встретиться с деловым партнером, попить кофе с приятелем, посидеть с книгой или принять документы у курьера. Для отделки используются материалы премиального уровня, как в респектабельных отелях.

Главный архитектор Лилия Шарипова рассказала, что в цветовых решениях мест общего пользования использованы теплые, классические оттенки цвета.

- Мозаичная каменная плитка, дорогой керамогранит и другая отделка -вместе с простором входных групп это подчеркивает класс проекта, - констатирует архитектор.

ИНВЕСТИЦИИ В КЛАССИКУ

Жилье в центральных локациях Новосибирска растет в цене активнее, чем на периферии. Приобретение квартиры в доме ALMOND - это выгодное вложение средств.

- На рынке Новосибирска уже сформировалась определенная группа инвесторов, которые покупают недвижимость бизнес-класса с целью перепродажи, ведь за качественные и дорогие дома, как показывает практика, люди готовы платить, чтобы обладать чем-то лучшим, - уверен Дмитрий Жуков из «Этажей». - Новый клубный дом ALMOND будет востребован на рынке недвижимости. Крайне удачная локация, интересная архитектура - этот проект определенно найдет своих почитателей.

Застройщик: ООО «СЗ «Сакура». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф