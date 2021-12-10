В Оби появилась «Библиотека без границ»

Яркие росписи забора поднимают настроение. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Благодаря победе в конкурсе стартапов «Со мной регион успешнее» жители Оби смогли реализовать нужные и важные инициативы. К примеру, проект «Сделаем город ярче» помог раскрасить Обь яркими красками: жители разрисовали забор в местном сквере «Звездочка». Причем данный проект стал продолжением прошлогоднего стартапа «Творю во благо». По просьбе жителей города в этом году проект решили продолжить, чтобы вместо скучного забора люди видели живые, сочные, добрые рисунки.

А проект «Библиотека без границ: летнее пространство чтения» организовали рядом с местной библиотекой, сделав уютный комфортный читальный зал на свежем воздухе. В теплые деньки здесь были установлены столы и стулья, проходили конкурсы, мероприятия, мастер-классы, литературные чтения. Теперь и взрослые, и ребятишки снова ждут лета, чтобы попасть в необычное творческое литературное пространство.

Еще один творческий проект «Шьем сами» помог организовать досуг и занятость детей, чтобы развить их творческое мышление и приобщить к трудовой деятельности. Теперь юные мастерицы занимаются вышивкой, выкройкой и моделированием.

Инициативные жительницы Оби. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Еще один проект-победитель под названием «Городской фестиваль детского искусства «Открывая себя» помог неравнодушным жителям организовать выставки детского искусства, которые позволяют приобщиться к культурным ценностям и детскому творчеству. Проект имеет продолжение, в дальнейшем работы будут размещены в детской городской поликлинике, духовной семинарии, ДК «Крылья Сибири», школах, городском центре детского творчества и аэропорту Толмачево.

«Добрые дела для людей», «Мы вместе», «Зимняя радость» и другие проекты были реализованы в городе Оби в 2021 году благодаря участию в конкурсе общественных стартапов «Со мной регион успешнее» в рамках реализации программы «Обские просторы - мир инициативных граждан», реализованной местной общественной организацией города Оби Новосибирской области «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Целью программы стало повышение активности и вовлеченности инициативных групп граждан в процессы решения социальных проблем в городе Оби Новосибирской области. Всего было подано 17 инициатив, 11 из которых стали победителями.

Реализация программы осуществлялась при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не меньше трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей. В рамках конкурса принимались проекты, направленные на объединение граждан по интересам, месту жительства и т. п. с целью решения их проблем, вовлечения жителей в решение актуальных проблем территории, оказания помощи социально незащищенным группам населения, привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создания условий для развития массовых оздоровительных видов спорта, решения экологических проблем и экологического воспитания, организации активного досуга и развития творчества, благоустройства общественных пространств, развития добровольчества, поддержки инициатив людей старшего поколения, развития и укрепления межпоколенческих связей, сохранения культуры и традиций локальных территорий. Также рассматривались проекты, не подходящие под указанные категории, но направленные на улучшение качества жизни населения районов Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.