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Общество10 декабря 2021 4:00

В Оби появилась «Библиотека без границ»

А еще прошел городской фестиваль детского искусства «Открывая себя»
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Яркие росписи забора поднимают настроение. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Яркие росписи забора поднимают настроение. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Благодаря победе в конкурсе стартапов «Со мной регион успешнее» жители Оби смогли реализовать нужные и важные инициативы. К примеру, проект «Сделаем город ярче» помог раскрасить Обь яркими красками: жители разрисовали забор в местном сквере «Звездочка». Причем данный проект стал продолжением прошлогоднего стартапа «Творю во благо». По просьбе жителей города в этом году проект решили продолжить, чтобы вместо скучного забора люди видели живые, сочные, добрые рисунки.

А проект «Библиотека без границ: летнее пространство чтения» организовали рядом с местной библиотекой, сделав уютный комфортный читальный зал на свежем воздухе. В теплые деньки здесь были установлены столы и стулья, проходили конкурсы, мероприятия, мастер-классы, литературные чтения. Теперь и взрослые, и ребятишки снова ждут лета, чтобы попасть в необычное творческое литературное пространство.

Еще один творческий проект «Шьем сами» помог организовать досуг и занятость детей, чтобы развить их творческое мышление и приобщить к трудовой деятельности. Теперь юные мастерицы занимаются вышивкой, выкройкой и моделированием.

Инициативные жительницы Оби. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Инициативные жительницы Оби. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Еще один проект-победитель под названием «Городской фестиваль детского искусства «Открывая себя» помог неравнодушным жителям организовать выставки детского искусства, которые позволяют приобщиться к культурным ценностям и детскому творчеству. Проект имеет продолжение, в дальнейшем работы будут размещены в детской городской поликлинике, духовной семинарии, ДК «Крылья Сибири», школах, городском центре детского творчества и аэропорту Толмачево.

«Добрые дела для людей», «Мы вместе», «Зимняя радость» и другие проекты были реализованы в городе Оби в 2021 году благодаря участию в конкурсе общественных стартапов «Со мной регион успешнее» в рамках реализации программы «Обские просторы - мир инициативных граждан», реализованной местной общественной организацией города Оби Новосибирской области «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Целью программы стало повышение активности и вовлеченности инициативных групп граждан в процессы решения социальных проблем в городе Оби Новосибирской области. Всего было подано 17 инициатив, 11 из которых стали победителями.

Реализация программы осуществлялась при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не меньше трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей. В рамках конкурса принимались проекты, направленные на объединение граждан по интересам, месту жительства и т. п. с целью решения их проблем, вовлечения жителей в решение актуальных проблем территории, оказания помощи социально незащищенным группам населения, привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создания условий для развития массовых оздоровительных видов спорта, решения экологических проблем и экологического воспитания, организации активного досуга и развития творчества, благоустройства общественных пространств, развития добровольчества, поддержки инициатив людей старшего поколения, развития и укрепления межпоколенческих связей, сохранения культуры и традиций локальных территорий. Также рассматривались проекты, не подходящие под указанные категории, но направленные на улучшение качества жизни населения районов Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости министерства региональной политики Новосибирской области