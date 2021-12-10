Как в Ордынке появились свои мажоретки

Мажоретки из Ордынки. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Благодаря инициативным и неравнодушным сибирякам в 2021 году в рабочем поселке Ордынское, селах Кирза, Рогалево, поселке Шайдуровский силами инициативных жителей были обустроены детские игровые площадки. Неравнодушные жители вместе со своими детьми провели косметический ремонт уже имеющегося на площадках оборудования и установили новые элементы, чтобы детям было где поиграть, а родители были уверены в безопасности малышей.

В селе Верх-Ирмень жил и трудился Юрий Федорович Бугаков, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», депутат Законодательного собрания Новосибирской области, почетный гражданин Новосибирской области и Ордынского района, председатель ЗАО «Племзавод «Ирмень». В 2020 году Юрия Федоровича не стало. С целью увековечивания памяти о выдающемся человеке в рамках общественных стартапов были реализованы проекты «Ради памяти святой», «Великий человек нашего села», «Комната-музей Ю. Ф. Бугакова».

В селе Верх-Ирмень помнят своего выдающегося односельчанина. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

В 2021 году рабочий поселок Ордынское отмечает 300-летие со дня основания. Автор и члены инициативной группы проекта «Навстречу новым свершениям» решили удивить жителей и гостей поселка красивым зрелищем. И вот на торжественном праздновании юбилейной даты на сцену вышли девушки-мажоретки. Мажоретки - это барабанщицы. Для танцевального коллектива «Юла», в состав которого и входят барабанщицы, прошли занятия по истории костюма и изучению особого барабанного ритма. Зрители от сюрприза были в восторге!

Проект «Уличная библиотека «#ЧИТАЙОРДЫНСК» стал продолжением старта, реализованного в 2020 году, в рамках которого были начаты работы по благоустройству библиотечной территории. Основная идея создания уличной библиотеки состоит в том, чтобы у людей в любое время суток и в любое время года была возможность взять что-нибудь интересное для себя или поделиться книгами из домашней библиотеки с другими.

Стенд уличной библиотеки в Ордынке. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

В селе Чингис реализованы два стартапа: созданы гончарная мастерская и Радио Чингис. Теперь в селе развивается народное ремесло, а Радио Чингис информирует жителей о важных событиях, радиоведущие приглашают на субботники, самодеятельные артисты поздравляют с праздниками.

«Скамья любви», «Надежда Березовки», «Не расти, трава забвенья» и многие другие проекты были реализованы в Ордынском районе в 2021 году благодаря программе «Территория общественных инициатив», реализованной местной общественной организацией Ордынского района Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив» при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Всего на конкурс было подано 38 заявок.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не меньше трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей. В рамках конкурса принимались проекты, направленные на объединение граждан по интересам, месту жительства и т. п. с целью решения их проблем, вовлечения жителей в решение актуальных проблем территории, оказания помощи социально незащищенным группам населения, привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создания условий для развития массовых оздоровительных видов спорта, решения экологических проблем и экологического воспитания, организации активного досуга и развития творчества, благоустройства общественных пространств, развития добровольчества, поддержки инициатив людей старшего поколения, развития и укрепления межпоколенческих связей, сохранения культуры и традиций локальных территорий. Также рассматривались проекты, не подходящие под указанные категории, но направленные на улучшение качества жизни населения районов Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.