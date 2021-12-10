Последние новости Новосибирска на 10 декабря 2021 года: собака покусала школьницу, ученые изучают новый штамм коронавируса

Сибиряки обсуждают ЧП с собакой и омикрон. Фото: Людмила МАРЧУК / Юлия ПЫХАЛОВА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 10 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашем материале.

СОБАКА УКУСИЛА ВОСЬМИКЛАССНИЦУ

В поселке Коченево собака напала на восьмиклассницу. Инцидент произошел вечером во время метели, когда девочка вместе с мамой и папой возвращалась домой. Как оказалось, собака не бродячая, а домашняя. Она сорвалась с цепи и убежала за ограду.

УЧЕНЫЕ ИЗУЧАЮТ «ОМИКРОН»

В новосибирский центр «Вектор» для исследований доставили новый штамм коронавируса - «омикрон». Ученым понадобится около двух месяцев, чтобы понять, как избавляться от вируса без вреда для человека.

РЕБЕНОК ОДНОВРЕМЕННО ЗАБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ И ГРИППОМ

Необычное сочетание заболеваний выявили у малыша из Новосибирска: он подхватил коронавирус и грипп одновременно. Ребенок попал в больницу.

ВНУК СРОЧНИКА ИЗ АРМЕНИИ ИЩЕТ ЕГО ВНЕБРАЧНОГО СЫНА

Артур Бадалян ищет в Новосибирске своего дядю, зовут его Сергей, отчество, предположительно, Дмитриевич, а фамилия — Мордаков. Этот мужчина - внебрачный сын его деда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber