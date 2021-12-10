Последние новости Новосибирска на 10 декабря 2021 года: собака покусала школьницу, ученые изучают новый штамм коронавируса

Сибиряки обсуждают ЧП с собакой и омикрон. Фото: Людмила МАРЧУК / Юлия ПЫХАЛОВА.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 10 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашем материале.
СОБАКА УКУСИЛА ВОСЬМИКЛАССНИЦУ
В поселке Коченево собака напала на восьмиклассницу. Инцидент произошел вечером во время метели, когда девочка вместе с мамой и папой возвращалась домой. Как оказалось, собака не бродячая, а домашняя. Она сорвалась с цепи и убежала за ограду.
УЧЕНЫЕ ИЗУЧАЮТ «ОМИКРОН»
В новосибирский центр «Вектор» для исследований доставили новый штамм коронавируса - «омикрон». Ученым понадобится около двух месяцев, чтобы понять, как избавляться от вируса без вреда для человека.
РЕБЕНОК ОДНОВРЕМЕННО ЗАБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ И ГРИППОМ
Необычное сочетание заболеваний выявили у малыша из Новосибирска: он подхватил коронавирус и грипп одновременно. Ребенок попал в больницу.
ВНУК СРОЧНИКА ИЗ АРМЕНИИ ИЩЕТ ЕГО ВНЕБРАЧНОГО СЫНА
Артур Бадалян ищет в Новосибирске своего дядю, зовут его Сергей, отчество, предположительно, Дмитриевич, а фамилия — Мордаков. Этот мужчина - внебрачный сын его деда.
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