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Общество9 декабря 2021 11:42

В Краснозерском районе мусорные баки и стены поликлиники превратили в произведения искусства

И все - благодаря конкурсу общественных стартапов «Со мной регион успешнее»
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Все лето и осень в Краснозерском районе проходил конкурс стартапов. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Все лето и осень в Краснозерском районе проходил конкурс стартапов. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Среди победителей полюбившемуся сибирякам конкурса оказался проект «Краснозерский Экофест 2021», который был реализован волонтёрским корпусом. Вам кажется, что мусорные баки навевают уныние и тоску? Но неравнодушные жители поселка Краснозерский взяли в руки краски, кисти, подключили творческий взгляд и креатив, чтобы доказать, что красивой и полезной может быть даже мусорная урна. В результате реализации данного проекта, в поселке Краснозерский появились красочные мусорные бочки, эти милые детали помогают поддерживать чистоту поселка и даже украшает его.

Благодаря реализации проекта «Наш любимый «Семейный» парк» в селе Нижнечеремошное неравнодушные жители села подготовили территорию для благоустройства парка, заменили старые непригодные для использования скамейки на новые, обустроили цветочные клумбы, поставили камеры видеонаблюдения. Так же местные жители, только уже в рамках другого проекта установили в парке стелу «Я люблю Нижнечеремошное».

Даже мусорные баки могут быть милыми и привлекательными. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Даже мусорные баки могут быть милыми и привлекательными. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Также среди проектов победителей «Рисунки на здоровье», который реализован в поселке Краснозерское, где инициативная группа с помощью труда волонтеров культуры фасад детской поликлиники засиял яркими красками.

В селе Веселовское инициативная группа отремонтировала фасад остановки и помещение изнутри, теперь остановка засияла яркими красками, а на ее фасаде появился логотип нашего конкурса «Со мной регион успешнее».

«Дыхание искусства», «Стрит – арт искусство», «Осенний призыв», «Говорящая старина» и другие проекты реализованы в Краснозерском районе в рамках программы «Мой общественный StartUp» Местной общественной организацией «Ресурсный центр «Развитие» поддержки и развития общественных инициатив Краснозерского района Новосибирской области» при финансовой поддержки министерства региональной политики Новосибирской области. Всего в 2021 году в Краснозерском районе было подано 15 заявок из 11 сельских поселений района, 9 общественных инициатив стали победителями конкурса. Основная цель программа - создание условий для успешного развития и реализации гражданских инициатив жителей Краснозерского района.

Вот так унылые стены превратились в произведение искусства. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Вот так унылые стены превратились в произведение искусства. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Реализация программы осуществлялась при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не меньше трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 000 рублей. В рамках конкурса принимались проекты, направленные на объединение граждан по интересам, месту жительства и т.п. с целью решения своих проблем, вовлечение жителей в решение актуальных проблем территории, оказание помощи социально-незащищенным группам населения, привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для развития массовых оздоровительных видов спорта, решение экологических проблем и экологическое воспитание, организацию активного досуга и развитие творчества, благоустройство общественных пространств, развитие добровольчества, поддержку инициатив людей старшего поколения, развитие и укрепление межпоколенческих связей, сохранение культуры и традиций локальных территорий. Также рассматривались проекты, не подходящие под указанные категории, но направленные на улучшение качества жизни населения районов Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области

БИЗНЕС-ПРЕССНовости министерства региональной политики Новосибирской области