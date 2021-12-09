В Краснозерском районе мусорные баки и стены поликлиники превратили в произведения искусства

Все лето и осень в Краснозерском районе проходил конкурс стартапов. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Среди победителей полюбившемуся сибирякам конкурса оказался проект «Краснозерский Экофест 2021», который был реализован волонтёрским корпусом. Вам кажется, что мусорные баки навевают уныние и тоску? Но неравнодушные жители поселка Краснозерский взяли в руки краски, кисти, подключили творческий взгляд и креатив, чтобы доказать, что красивой и полезной может быть даже мусорная урна. В результате реализации данного проекта, в поселке Краснозерский появились красочные мусорные бочки, эти милые детали помогают поддерживать чистоту поселка и даже украшает его.

Благодаря реализации проекта «Наш любимый «Семейный» парк» в селе Нижнечеремошное неравнодушные жители села подготовили территорию для благоустройства парка, заменили старые непригодные для использования скамейки на новые, обустроили цветочные клумбы, поставили камеры видеонаблюдения. Так же местные жители, только уже в рамках другого проекта установили в парке стелу «Я люблю Нижнечеремошное».

Даже мусорные баки могут быть милыми и привлекательными. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Также среди проектов победителей «Рисунки на здоровье», который реализован в поселке Краснозерское, где инициативная группа с помощью труда волонтеров культуры фасад детской поликлиники засиял яркими красками.

В селе Веселовское инициативная группа отремонтировала фасад остановки и помещение изнутри, теперь остановка засияла яркими красками, а на ее фасаде появился логотип нашего конкурса «Со мной регион успешнее».

«Дыхание искусства», «Стрит – арт искусство», «Осенний призыв», «Говорящая старина» и другие проекты реализованы в Краснозерском районе в рамках программы «Мой общественный StartUp» Местной общественной организацией «Ресурсный центр «Развитие» поддержки и развития общественных инициатив Краснозерского района Новосибирской области» при финансовой поддержки министерства региональной политики Новосибирской области. Всего в 2021 году в Краснозерском районе было подано 15 заявок из 11 сельских поселений района, 9 общественных инициатив стали победителями конкурса. Основная цель программа - создание условий для успешного развития и реализации гражданских инициатив жителей Краснозерского района.

Вот так унылые стены превратились в произведение искусства. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Реализация программы осуществлялась при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не меньше трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 000 рублей. В рамках конкурса принимались проекты, направленные на объединение граждан по интересам, месту жительства и т.п. с целью решения своих проблем, вовлечение жителей в решение актуальных проблем территории, оказание помощи социально-незащищенным группам населения, привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для развития массовых оздоровительных видов спорта, решение экологических проблем и экологическое воспитание, организацию активного досуга и развитие творчества, благоустройство общественных пространств, развитие добровольчества, поддержку инициатив людей старшего поколения, развитие и укрепление межпоколенческих связей, сохранение культуры и традиций локальных территорий. Также рассматривались проекты, не подходящие под указанные категории, но направленные на улучшение качества жизни населения районов Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области