Новосибирский вирусолог рассказал, как на «Векторе» будут изучать новый штамм коронавируса - «омикрон»

Новосибирский вирусолог рассказал о ходе изучения нового штамма коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новосибирский центр «Вектор» для исследований доставили новый штамм коронавируса «омикрон». Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины СО РАН Александр Чепурнов, который в прошлом сам работал на «Векторе», рассказал КП-Новосибирск, как будет проходить его изучение.

По его словам, с помощью определения последовательности ДНК учёные «Вектора» подтвердили, что вирус, содержащийся в образцах биоматериала заболевших пассажиров из ЮАР, и есть «омикрон».

– Затем из образца выделяют вирус, потом на культуру клеток вносится материал, содержащий инфекцию. То есть летку заражают, и через некоторое время она даёт «урожай» вируса. Всё фасуют по пробиркам и замораживают при температуре –20, а то и –80 градусов. Затем нужно посмотреть реакцию нейтрализации, то есть насколько этот вирус хорошо нейтрализуется сывороткой от «уханьского» варианта и «дельты», – рассказал КП-Новосибирск вирусолог.

Так у учёных должно появиться представление, насколько успешно новая версия коронавируса уклоняется от нейтрализующих свойств сывороток, которые были получены в результате перенесенного заболевания или вакцинации человека.

– После этого появляется целая сумма вопросов, которые надо исследовать и по научной, и по практической линии, начиная со скорости инактивации этого вируса под воздействием различных дезинфектантов, температур и т.д. Далее, безусловно, будут проводиться научные исследования, под воздействием каких лекарственных препаратов вирус инактивируется быстрее, как отвечает человеческий организм. Но эти эксперименты можно будет провести, только когда появятся реальные больные, –добавил в беседе с КП-Новосибирск Александр Чепурнов.

На исследование нового штамма вируса может потребоваться до двух месяцев.

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