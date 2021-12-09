В Маслянинском районе благодаря победе в конкурсе запустили 10 необычных проектов

Маслянинцы сплавляются по красивой местной реке Суенге. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Победителями конкурса стали 10 проектов. В рамках проекта «Безопасная дорога начинается с детства» руководитель Любовь Викторовна Уйко с помощью инициативной группы оборудовала площадку по правилам дорожного движения для детей микрорайона Свободный, детского сада «Росинка», школы имени П. П. Лановенчика. Теперь ребятишки микрорайона повышают практические навыки безопасного поведения на дорогах да и просто увлекательно проводят время на свежем воздухе.

В рамках проекта «Водопад Талицкий - краса земли Маслянинской» руководитель Владимир Генрихович Окель с учащимися туристического клуба «Фарватер» оборудовал площадку для отдыха людей с ограниченными возможностями. Здесь установили скамейки, столы, подготовили площадки для костровищ.

ПАМЯТЬ ЖИВА

Целью проекта-победителя «Сохраним память о земляке Ф. Г. Желнове, Герое Советского Союза», стало сберечь и увековечить память о выдающемся маслянинце. Федор Георгиевич после войны до самой кончины жил и работал в Маслянино. Александр Лифантьевич Агалаков и юнармейцы Военно-патриотического клуба «ПАТРИОТ» установили стелу на улице Парковой, где жил герой, и отремонтировали памятник на захоронении.

Стела в память о Герое Советского Союза Ф. Г. Желнове. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Благодаря запуску проекта «Зал воинской славы России» Тамара Федоровна Ушакова совместно с советом музея истории образования района собрала материал о Героях России, оборудовала и оформила зал в школе имени П. П. Лановенчика.

В рамках проекта «80-летию В. Е. Бирюкова посвящается» Ольга Валерьевна Франц и активные читатели Никоновской библиотеки собрали материал и издали книгу-альбом о знаменитом земляке, народном артисте России. Людмила Валерьевна Сорокина, еще одна неравнодушная жительница, в рамках проекта «Школа проектирования» организовала обучение для активных читателей Маслянинской библиотечной системы, провела мини-конкурс проектов «Со мной район успешнее», в результате которого победители реализовали свои идеи.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАСЛЯНИНСКИЙ

Жительница Маслянино Елена Александровна Ольховик в рамках проекта «Туризм начинается здесь» изготовила макет-карту туристических объектов района для музея аграрного колледжа. А в ходе проекта «Организация сплавов» Кристина Леонидовна Панькова с курсантами военно-патриотического клуба «Звезда» организовала для семей сплавы по рекам Берди и Суенге, провела Фестиваль туристов.

ТВОРЧЕСТВО ВО ВСЕМ

Победа стартапа «Счастливы вместе» позволила Светлане Николаевне Белой вместе с инициативной группой провести для приемных семей творческие мероприятия, организовать видеосъемку и смонтировать душевные, теплые видеоролики о трех семьях.

Инициативная группа во главе с Василием Александровичем Резваном в рамках проекта «Импульс без границ» провела концерты танцевального коллектива «Импульс» в селах района и выступила с юбилейной (5 лет) программой для жителей поселка Маслянино.

В Маслянино активно продвигают идею туризма. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Кроме этого, благодаря проектам смонтированы три видеоролика: «Мама Героя России Николая Ситникова вспоминает»; «Презентация книги-альбома «Бирюков»; «Сохраним память о земляке - Герое Советского Союза Ф. Г. Желнове».

Проекты были реализованы в рамках программы «Академия социально полезной активности жителей Маслянинского района Новосибирской области» местной общественной организации «Центр гражданской инициативы Маслянинского района Новосибирской области» при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Всего на конкурс было подано 12 заявок.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.