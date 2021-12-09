Последние новости Новосибирска на 9 декабря 2021 года: любовников обвиняют в убийстве сибиряка, уволенной за стриптиз учительнице предлагают работу

Сообщаем главные новости на 9 декабря. Фото: соцсети.

Мы собрали оследние новости Новосибирска на 9 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

РОДНЫЕ ПРОПАВШЕГО СИБИРЯКА ПОДОЗРЕВАЮТ В ЕГО УБИЙСТВЕ ЖЕНУ И ЕЕ ЛЮБОВНИКА

В октябре 2019 года пропал 27-летний житель Каргата, уехавший в гости к своему другу. Спустя неделю супруга Артема сошлась с его другом и теперь пара ждет ребенка. Однако родные пропавшего подозревают, что он был убит, и виновны в преступлении никто иной, как бывшая сноха и ее любовник.

УВОЛЕННОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ ПРЕДЛОЖИЛИ РАБОТУ В КОЛЛЕДЖЕ

Новый поворот получила история учительницы русского языка и литературы, уволенной из-за видеоролика, где она танцует стриптиз. На ее защиту встал директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышев. Он заявил, что в поведении сибирячки нет ничего постыдного, а ее увольнение — несправедливо, а кроме того, предложил работу в колледже.

МАТЬ МАЛЬЧИКА, КОТОРОГО ИЗБИЛИ ОТЧИМ, ЛИШАЮТ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Мать 9-летнего мальчика, который после избиения отчимом оказался в приюте, получила иск о лишении родительских прав. Она может лишиться еще двоих детей — 15-летней дочери и 5-летнего сына. Аргументы опеки: мать не жаловалась на избиения ребенка, а значит, не смогла защитить.

НАЧАЛИ ЗАЛИВАТЬ ГЛАВНЫЙ КАТОК

В Новосибирске начали заливать каток у оперного театра. Раздевалки и пункты проката уже установили. Вход со своими коньками на каток будет бесплатным.

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