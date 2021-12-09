«Первая любовь деда»: внук срочника из Армении ищет в Новосибирске его внебрачного сына

Мужчина служил в Новосибирске. Фото: предоставлено Артуром БАДАЛЯНОМ

Артур Бадалян из Перми ищет в Новосибирске своего дядю, зовут его Сергей, отчество, предположительно, Дмитриевич, а фамилия — Мордаков. Появился этот человек на свет весной 1964 или 1965 года. Разыскиваемый — внебрачный сын деда Артура — Дереника Бадаляна. Сам Дереник мечтал найти сынишку, но не дожил до этого — умер год назад. Теперь Артур хочет исполнить желание деда, надеется на интернет.

ЖЕНИЛИ НА ДРУГОЙ

Дереник Бадалян приехал из Армении в Новосибирск на службу. Попал сюда по распределению в 1960-х годах. Точных дат он не помнил: был уже стар, когда рассказывал о своей молодости внуку Артуру. Умер Дереник, так и не встретившись с взрослым сыном. Может быть, удача улыбнется Артуру и он найдет своего родного дядю из Новосибирска.

— Дедушка рассказывал, что служил в Новосибирске в воинской части, точный номер которой он не помнит: то ли 01023, то ли 33989. Служил он тут 3,5 года, а именно с 1963 по 1965 год. Жил на улице Учительской, недалеко от самой части, — рассказал КП-Новосибирск Артур Бадалян.

Именно в столице Сибири мужчина встретил свою первую любовь — Зою. Она работала в медсанчасти. Закрутился роман.

— Дедушка пришел туда, потому что простыл, и Зоя его лечила. Они встречались, и я знаю, что та девушка родила ему сына Сергея. Фамилия у него мамина. Но точно дед и ее не смог назвать: Сергей может быть Мордакия, Мордак или Мордаков, а отчество — Дмитриевич или Дереникович, — говорит мужчина. — Дедушка не знал, как записали сына в свидетельстве о рождении.

После службы он вернулся на Родину. Фото: Фото: предоставлено Артуром БАДАЛЯНОМ

По окончании службы Дереник вернулся в Армению. Думал, съездит домой и вернется. Но не смог. Родители уже приготовили для него невесту. Обычаи были сильнее воли. Дереника женили на другой.

— Он хотел вернуться в Новосибирск или забрать Зою с собой в Армению, но не получилось. После этого связь между ними пропала, — уточнил внук Дереника.

НАЧАЛО ПОИСКОВ

Время шло, а мужчину мучила совесть. Дереник всегда помнил о медсестре Зое из Новосибирска и своем сынишке Сереже. В 2011 году он рассказал эту историю своему старшему внуку Артуру.

— Меня это тронуло до глубины души. Я решил помочь дедушке и найти его сына, моего дядю. Сначала я обратился на телевизионную программу. Оттуда мне позвонили пару раз, но на этом процесс поисков встал, — добавляет Артур.

Потом Артур отправил запрос в новосибирский архив. Думал, что сможет получить какую-то информацию о Зое. В ответ услышал только, что данных за те годы нет. Дедушка умер, а надежда найти родственника жива.

Не так давно Артур выложил пост в социальных сетях. Он верит в силу интернета и уверен, что сможет найти своего дядю.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о Мордакия, Мордак или Мордакове Сергее Дмитриевиче (Дерениковиче) 1964 — 1965 года рождения, сообщите, пожалуйста, в редакцию по телефону 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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