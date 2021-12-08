«Думал, что пес замерзнет»: в Новосибирской области хозяева ищут хаски, которого увезли в Новокузнецк

Ричи 9 месяцев. Фото: предоставлено Алиной СЫРКИНОЙ

Небольшой городок Болотное в Новосибирской области объединился для поисков девятимесячного хаски по кличке Ричи. Пес убежал из дома несколько дней назад. Хозяйка Алина Сыркина привезла его из Новосибирска к своим родителям погостить.

— Мы взяли Ричи, когда ему было всего 2 месяца. Он регулярно ездил с мужем в командировки (мужчина — дальнобойщик. — Ред.). А сейчас заболели и решили на некоторое время отвезти собаку моей маме в Болотное. Там ей вольготнее, чем в городе. Ричи уже оставался у нее, поэтому спокойно отнесся к этой поездке, — рассказала КП-Новосибирск Алина, хозяйка Ричи.

В тот день пес остался дома один: мама вышла в магазин. Возможно, пес разволновался, хотел найти хозяев, открыл лапами дверь и сбежал. Домашнего любимца хватились, когда родственники вернулись домой.

Особая примета - розовая вставка на носу. Фото: предоставлено Алиной СЫРКИНОЙ

— Мама тут же набрала меня и сказала, что Ричи сбежал. Мы сразу написали объявление в социальные сети и раскидали его по местным группам. Да и сами тут же выехали на место, — говорит Алина.

Обыскав каждый двор и закоулок, хозяева пошли по местным магазинам: вдруг кто-то видел хаски на улице. Идея оказалась удачной. Ричи не только видели, но записали его отъезд на камеру видеонаблюдения.

— На кадрах видно, что Ричи бегает и ищет нас. На парковку с трассы заезжает машина, и из нее выходит мужчина. Он видит нашего пса и уходит. А затем возвращается и подзывает Ричи. Пес прыгает в машину, и они уезжают, — описывает хозяйка пса.

Есть подозрения, что собаку увезли в Новокузнецк. Фото: предоставлено Алиной СЫРКИНОЙ

Как позже Алине расскажет продавец из магазина, мужчина заходил и спрашивал: «Никто не терял собаку?» Он ехал в Новокузнецк и забрал пса с собой, чтобы тот не замерз. Хотел сделать доброе дело.

— Сейчас мы пытаемся узнать номер машины, чтобы найти по нему владельца автомобиля, — добавляет Алина.

Мужчина попал на камеру видеонаблюдения. Фото: скриншот из видео

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о мужчине, который забрал Ричи с собой, сообщите по номеру 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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