Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-20°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 11:05

ART-лужайка, детские площадки и представления для малышей: таким Карасук вы еще не видели!

10 проектов конкурса стартапов «Со мной регион успешнее», которые сделали интереснее жизнь жителей Карасукского района
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители своими руками делают жизнь вокруг себя красивее. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Жители своими руками делают жизнь вокруг себя красивее. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Жизнь вокруг региональных стартаперов становилась ярче и интереснее. Инициативные группы раскрашивали Карасук яркими красками, пели и танцевали, проводили велозабеги и зарницы по-взрослому, а также учились работать с гаджетами и готовили театральные постановки для малышей. До конца октября все идеи были воплощены в жизнь.

Среди победителей - проект «Старость - это не про нас!» для пожилых людей, которые испытывают социальное одиночество, обладая при этом запасом энергии и творческого потенциала. Все лето и осень команда добровольцев инициативной группы устраивала представления для детей и взрослых. Команда проекта «Старость - это не про нас!» проводила акции «Собери школьный портфель» для 30 школьников из многодетных и малообеспеченных семей, спортивные игры «Зарница по-взрослому!» и «Все мы родом из детства», в которых приняли участие более 40 человек. К тому же команда организовала выступление творческих коллективов кукольного театра и вокальной группы, где количество благополучателей составило более 4 тысяч человек, а еще провела мастер-класс по работе с гаджетами для людей в возрасте 60+.

В городе Карасуке обновили внешний вид детских площадок и летней открытой площадки Центра общественных инициатив Карасукского района. Добровольцы Волонтерского корпуса Карасукского района, члены ТСЖ, ТОС, а также инициативные граждане сделали максимально комфортным проживание более 20 тысяч жителей. Команда проекта «Карасук, ярче!» объединила людей всех возрастов, чтобы совместными усилиями сделать город ярче. Инициатор проекта «Карасук, ярче!» - Николай Кабанов.

«ART-лужайка», «Шаг навстречу!», «Юный садовод» и многие другие проекты были реализованы благодаря программе «Карасукский район - территория добрых дел» местной общественной организации Карасукского района Новосибирской области «Центр общественных инициатив» при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Один из проектов-победителей позволил увековечить память выдающегося жителя Карасукского района. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Один из проектов-победителей позволил увековечить память выдающегося жителя Карасукского района. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Реализация программы осуществлялась при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не меньше трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей. В рамках конкурса принимались проекты, направленные на объединение граждан по интересам, месту жительства и т. п. с целью решения их проблем, вовлечение жителей в решение актуальных проблем территории, оказание помощи социально незащищенным группам населения, привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для развития массовых оздоровительных видов спорта, решение экологических проблем и экологическое воспитание, организацию активного досуга и развитие творчества, благоустройство общественных пространств, развитие добровольчества, поддержку инициатив людей старшего поколения, развитие и укрепление межпоколенческих связей, сохранение культуры и традиций локальных территорий. Также рассматривались проекты, не подходящие под указанные категории, но направленные на улучшение качества жизни населения районов Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости министерства региональной политики Новосибирской области