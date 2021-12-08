ART-лужайка, детские площадки и представления для малышей: таким Карасук вы еще не видели!

Жители своими руками делают жизнь вокруг себя красивее. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Жизнь вокруг региональных стартаперов становилась ярче и интереснее. Инициативные группы раскрашивали Карасук яркими красками, пели и танцевали, проводили велозабеги и зарницы по-взрослому, а также учились работать с гаджетами и готовили театральные постановки для малышей. До конца октября все идеи были воплощены в жизнь.

Среди победителей - проект «Старость - это не про нас!» для пожилых людей, которые испытывают социальное одиночество, обладая при этом запасом энергии и творческого потенциала. Все лето и осень команда добровольцев инициативной группы устраивала представления для детей и взрослых. Команда проекта «Старость - это не про нас!» проводила акции «Собери школьный портфель» для 30 школьников из многодетных и малообеспеченных семей, спортивные игры «Зарница по-взрослому!» и «Все мы родом из детства», в которых приняли участие более 40 человек. К тому же команда организовала выступление творческих коллективов кукольного театра и вокальной группы, где количество благополучателей составило более 4 тысяч человек, а еще провела мастер-класс по работе с гаджетами для людей в возрасте 60+.

В городе Карасуке обновили внешний вид детских площадок и летней открытой площадки Центра общественных инициатив Карасукского района. Добровольцы Волонтерского корпуса Карасукского района, члены ТСЖ, ТОС, а также инициативные граждане сделали максимально комфортным проживание более 20 тысяч жителей. Команда проекта «Карасук, ярче!» объединила людей всех возрастов, чтобы совместными усилиями сделать город ярче. Инициатор проекта «Карасук, ярче!» - Николай Кабанов.

«ART-лужайка», «Шаг навстречу!», «Юный садовод» и многие другие проекты были реализованы благодаря программе «Карасукский район - территория добрых дел» местной общественной организации Карасукского района Новосибирской области «Центр общественных инициатив» при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Один из проектов-победителей позволил увековечить память выдающегося жителя Карасукского района. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Реализация программы осуществлялась при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не меньше трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей. В рамках конкурса принимались проекты, направленные на объединение граждан по интересам, месту жительства и т. п. с целью решения их проблем, вовлечение жителей в решение актуальных проблем территории, оказание помощи социально незащищенным группам населения, привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для развития массовых оздоровительных видов спорта, решение экологических проблем и экологическое воспитание, организацию активного досуга и развитие творчества, благоустройство общественных пространств, развитие добровольчества, поддержку инициатив людей старшего поколения, развитие и укрепление межпоколенческих связей, сохранение культуры и традиций локальных территорий. Также рассматривались проекты, не подходящие под указанные категории, но направленные на улучшение качества жизни населения районов Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.