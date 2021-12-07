Почему туристам стоит посетить Коченевский район?

В селе Федосиха активно развивают идею агротуризма. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

Ресурсный центр Коченевского района проводил конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» уже в третий раз. За это время жители района смогли реализовать 49 невероятных проектов. В этом году конкурс стартовал в июне, победителями стали 13 проектов, все они успешно реализованы.

ДЕТИ - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Интересы детей традиционно всегда на первом месте, тем более когда есть горячая заинтересованность самих жителей, которую мы увидели на примере инициативной группы молодого Щербаковского жилмассива восточной части Коченево, которую возглавляет Анастасия Ковалева. Здесь молодые родители сами расчистили территорию под детскую площадку, поставили столик и скамейки, турники и другие сооружения для активного отдыха детей, ведь здесь много ребят дошкольного возраста, живут многодетные семьи. А участие с проектом «Веселый островок детства» в двух конкурсах общественных стартапов «Со мной регион успешнее» позволило получить грантовые средства на дополнение этой площадки не самодельными, а сертифицированными объектами для детского досуга.

Радует, что с проектом установки детской игровой площадки вышла инициативная группа из деревни Чик (малый). Здесь возобновляет свою работу сельский клуб, и местные жители решили, что на его территории должна разместиться площадка для ребятни, которая так или иначе будет находиться под присмотром клубных работников. В прошлом году силами инициативных жителей была установлена детская площадка в селе Катково.

Выставка проекта «Космос - мир фантазий». Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

АГРОТУРИЗМ СЕЛА ФЕДОСИХА

Продолжает развивать идею агротуризма жительница села Федосиха предприниматель Ирина Кошелева. Она подготовила проект «Благоустройство территории села Федосиха объектами информационной инфраструктуры», который тоже был поддержан конкурсной комиссией. В рамках проекта установлена карта достопримечательностей села и указатели к ним.

Что касается расширения тематики проектов, то в этом году привлекла внимание заявка инициативной группы из села Лесная Поляна, возглавляемая Натальей Субботиной, под названием «Память жива». Проект направлен на сохранение памяти о погибших здесь в железнодорожном крушении бойцах Красной армии, чей эшелон так и не дошел до фронта. Братская могила находится неподалеку от этого села, она требовала обустройства, чем и занялись активисты-общественники поселения.

Инициативная группа, которую возглавляет Светлана Груздева, вышла с проектом «Космос - мир фантазий». Коченевский район гордится «космической страничкой» в своей истории, и теперь и дошколята с малых лет начнут приобщаться к ней.

Очень интересный проект под названием «Моя семья - мое богатство» реализован под руководством Нины Масляевой. В рамках проекта были собраны материалы, подготовлены презентации о трудовых династиях района, о преемственности поколений и славном трудовом подвиге жителей.

Вообще, стартап сам по себе подразумевает новизну. В нашем случае на территории муниципалитета, в поселении, появляется то, чего прежде не было, - новый объект, происходит ее обустройство, в конечном итоге улучшается качество жизни людей.

Хочется поблагодарить всех неравнодушных жителей района и поддерживающих их людей, глав муниципальных образований, ведь, участвуя в конкурсах Ресурсного центра, они становятся лидерами общественных движений, потому что действуют не ради своего блага, а ради развития территорий - улиц, микрорайонов, поселений.

Реализация проектов осуществлялась при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Целью конкурса является повышение активности и вовлеченности инициативных групп граждан в процессы решения социальных проблем в городе Новосибирске и Новосибирском районе.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.