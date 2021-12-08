Последние новости Новосибирска на 8 декабря 2021 года: парень пострадал из-за взрыва газа, Богаткова затопило кипятком

Сообщаем главные новости на 8 декабря. Фото: ГУ МЧС по НСО / Телеграм-канал ACT-Black.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 8 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

ВЗРЫВ ГАЗА В ТОГУЧИНЕ

Утром 7 декабря в квартире трехэтажного дома в Тогучине взорвался газовый баллон. Из-за взрыва начался пожар, в котором пострадал молодой человек. Он находится в реанимации, так как получил 70% ожогов тела.

УЛИЦЫ ЗАТОПИЛО КИПЯТКОМ

Октябрьский район Новосибирска залило кипятком. Из-за порыва теплотрассы потоки горячей воды растеклись по улицам Лескова и Бориса Богаткова огромными ручьями, а 11 многоквартирных домов остались без отопления.

ШКОЛЬНИЦА ПОПРОСИЛА ЖИЛЬЕ У ПОМОЩНИКА ПРЕЗИДЕНТА

Многодетная мать с тремя дочками остались без крова: их новый дом сгорел. Страховку до ЧП они оформить не успели, так что ни на какие выплаты они рассчитывать не могли. В итоге семья жила на съемной квартире, не зная, как быть дальше Но средняя дочь захотела помочь маме: благодаря победе в конкурсе «Большая перемена» ей удалось пообщаться с помощником президента.

МУЖЧИНА СЛОМАЛ РУКУ И БЕДРО ИЗ-ЗА ГОЛОЛЕДА

53-летний житель Новосибирска оказался в больнице из-за гололеда. 1 декабря он поскользнулся на нечищеном тротуаре, сломал бедро и руку. Мужчина написал заявления в различные инстанции с просьбой разобраться, почему тротуар был ничем не обработан.

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