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Общество6 декабря 2021 16:13

Юные борцы со всей Сибири померились силами

На турнир приехали более 250 спортсменов
Дарья МУЛОВА
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За победу боролись сильнейшие парни Сибирского федерального округа.

За победу боролись сильнейшие парни Сибирского федерального округа.

Фото: Дарья МУЛОВА

В Центре спортивной подготовки «Заря» 4 и 5 декабря прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР Н. И. Савинкина. Приехали сильнейшие борцы со всей Сибири. Как прошел турнир - в нашем материале.

ПАМЯТЬ О ЛЕГЕНДЕ

Боролись за победу борцы из Бурятии, Якутии, Хакасии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей. Всего на награды первенства претендовали более 250 сильнейших юных борцов России в 12 весовых категориях.

- Мы рады, что в этом году соревнования состоялись! В прошлом, 2020 году их пришлось отметить из-за пандемии. Для юных спортсменов очень важно выезжать на состязания и чувствовать настоящий дух соревнований. Жаль, что с нами нет заслуженного тренера РСФСР Н. И. Савинкина. Идея организовать эти соревнования появилась в 2019 году. Тогда на соревнованиях был сам Николай Иванович. Но в прошлом году его не стало, и мы решили Всероссийское спортивное первенство посвятить памяти тренера, - рассказал Денис Чаховский, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»).

Заслуженного тренера РСФСР Н. И. Савинкина знают многие молодые спортсмены. Он внес огромный вклад в популяризацию вольной борьбы и воспитал десятки мастеров спорта, в том числе международного уровня.

ПРИЕХАЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ

Перед открытием крупных соревнований с напутственным словом к участникам обратились почетные гости.

- Вольная борьба развивается, и мы это видим, потому что собралось много участников соревнований, в регионах открываются новые спортивные секции. Турнир стал традиционным, и мы рады, что в это непростое время спортсмены и тренеры смогли приехать! - поприветствовал участников заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

После приветственных слов спортсменам дали время на разминку. Юноши в форме сосредоточенно разогревались недалеко от трибун, на которых собрались зрители и болельщики. Волнения добавила небольшая техническая заминка, во время которой тренеры помогали юным борцам разогреваться и подбадривали перед выходом на ковер.

- Сегодня собрались сильные спортсмены со всей Сибири. Но, думаю, у нас тоже есть шанс на победу! Я тренирую ребят в спортивном клубе «Обь», и сегодня выступают девять моих борцов, - говорит тренер спортклуба «Обь» Артем Болоткин. - Это один из древнейших видов спорта, который требует сильного характера, смелости выходить на поединок один на один! Нужны сила, скорость, выносливость. Единоборство - это умение быстро принимать решения.

Приятной и важной частью открытия соревнований стало вручение юной спортсменке Анастасии Тестовой знака «Мастер спорта России». Для участников соревнований торжественное вручение стало отличным примером спортивных достижений, к которым приводят упорные тренировки и успешные выступления.

- Мы поддерживаем спортивные мероприятия и помогаем в организации турнира по вольной борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР Н. И. Савинкина. Я считаю, что такие турниры - отличный повод вспомнить о наших сильных спортсменах, тренерах, которые являются примером для подражания у подрастающего поколения. Такой вид спорта, как борьба, помогает в воспитании патриотизма. Кроме того, спорт для многих ребят - это спасение от улицы, и его нужно популяризировать, - считает депутат Совета депутатов города Новосибирска Денис Чаховский.

Денис ЧАХОВСКИЙ.

Денис ЧАХОВСКИЙ.

Победителей и призеров соревнований в разных весовых категориях наградили дипломами, медалями, ценными призами. А многие еще и сдали нормативы кандидатов в мастера спорта. Возможно, через некоторое время мы увидим юных спортсменов уже на пьедесталах мировых соревнований.

БИЗНЕС-ПРЕСС