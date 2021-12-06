Застройка города под контролем депутатов

Сибиряки ратуют за то, чтобы столица Сибири сохранила свой уникальный облик. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Вопрос о том, как меняется наш город, пожалуй, один из самых непростых для новосибирцев. Никому не хочется, чтобы в живописных уголках столицы Сибири появлялись высотки, которые смотрятся вставным зубом. Или чтобы здания, которые являются историческим достоянием Новосибирска, снесли. Решением этих и многих других вопросов занимается постоянная комиссия Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству. Ее председатель Сергей Трубников, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»), рассказал, чего удалось добиться за 2021 год.

ОБСУЖДЕНИЯ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

- Сергей Михайлович, проект решения «О внесении изменений в Порядок организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний» - пожалуй, один из самых важных для сибиряков. Расскажите, в чем его задача.

- Проектом решения предлагается установить меры временного характера, при которых публичные слушания по проектам правил землепользования и застройки, проектам межевания территории будут заменены общественными обсуждениями. Для тех, кто, может быть, не в курсе, поясню. При публичных слушаниях проводятся очные собрания жителей. При общественных обсуждениях очные собрания не проводятся - обсуждения проходят в онлайн-режиме.

Но я хочу пояснить, что данные изменения не являются нововведением. Впервые мы заменили публичные слушания на общественные обсуждения для этих проектов еще в мае 2020 года. В связи с распространением коронавирусной инфекции проведение очных собраний стало небезопасно.

Как только губернатор отменит режим повышенной готовности, норма о проведении общественных обсуждений вместо публичных слушаний действовать перестанет, и мы снова вернемся к проведению публичных слушаний с очным присутствием жителей.

Сергей Трубников.

КАК МЕНЯЕТСЯ ОБЛИК ГОРОДА?

- Не все сибиряки довольны тем, как выглядят современные новостройки. Сергей Михайлович, чего, на ваш взгляд, получилось добиться в изменении подхода к городской застройке?

- Нам удалось серьезно повысить качество работы комиссии по подготовке правил землепользования. В эту комиссию входит большое количество депутатов, причем с различными политическими взглядами. Все мы работаем сообща, стараемся слышать друг друга, и это помогает принимать максимально выверенные решения. На мой взгляд, это большой плюс.

Мы подходим ко многим вопросам комплексно. Стараемся избежать точечной застройки в городе. Также следим за тем, чтобы земельные участки, которые выделяются под строительство жилых домов, были обеспечены всей социальной инфраструктурой - школами, детскими садами, поликлиниками.

Очень важный момент: мы актуализировали Генеральный план города Новосибирска. Документ масштабный, работа проведена серьезная. Сегодня можно говорить о том, что все зеленые зоны в Генеральном плане отражены. Это очень значимая тема для всех жителей города.

ЦЕЛЬ - ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

- Подведите итоги работы комиссии. Какой проект можно считать самой большой победой? Каковы цели на 2022 год?

- На мой взгляд, комиссия этот год отработала стабильно и эффективно. Все основополагающие документы приняты и актуализированы. Это наша текущая деятельность. О том, каковы победы, должны судить жители, сам себе побед причислять не буду.

Всех коллег хотел бы поблагодарить за совместную работу. Цель на 2022 год - повысить эффективность работы, более детально разобраться в вопросах комплексного освоения территорий.

Продолжим вести плотную работу с жителями, застройщиками для достижения компромиссов при застройке города, более детальных проработок всех проектов по освоению и застройке нашего города.